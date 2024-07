Vstúpila do platnosti dohoda o voľnom obchode medzi Čínou a Srbskom

Belehrad 1. júla (TASR) - Dohoda o voľnom obchode medzi Čínou a Srbskom, ktorú obe strany podpísali v októbri v Pekingu, vstúpila dnes do platnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Dohoda sa týka 20.000 produktov, pričom až 60 % z nich je s okamžitou platnosťou oslobodených od cla. Podľa mediálnych správ sa v priebehu nasledujúcich piatich až desiatich rokov zrušia clá aj na ďalších 30 % produktov. Zvyšných 10 % výrobkov, predovšetkým poľnohospodárskych produktov, však bude naďalej chránených clami.



Objem vzájomného obchodu dosiahol v minulom roku podľa oficiálnych údajov 6,1 miliardy USD (5,7 miliardy eur), pričom z toho len 1,2 miliardy USD pripadá na srbský vývoz do Číny. Išlo najmä o medenú rudu, ktorú čínske firmy ťažia v Bore na východe Srbska.



Srbská obchodná komora považuje vstup dohody o voľnom obchode do platnosti za najdôležitejšiu správu pre domácu ekonomiku, ktorá by takisto mala pomôcť znížiť obchodný deficit s Čínou.



Čína je jedným z najväčších investorov v Srbsku. V rokoch 2014 až 2023 dosiahli čínske investície 5,5 miliardy USD, čo bolo 17,5 % zo všetkých investícií v krajine v uvedenom období, informoval v pondelok internetový portál TV N1. V Srbsku je registrovaných približne 1560 čínskych firiem, ktoré zamestnávajú 20.600 ľudí.



(1 EUR = 1,0705 USD)