Vstúpili do platnosti nové pravidlá v oblasti ochrany spotrebiteľov

Brusel 7. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľov, ktoré sú súčasťou takzvanej Novej dohody pre spotrebiteľov. Ich cieľom je modernizovať a lepšie presadzovať súčasné pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa v súlade s vývojom v oblasti digitalizácie.



Pri tejto príležitosti podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová pripomenula, že nové pravidlá zvýšia ochranu spotrebiteľov v digitálnom svete. Vysvetlila, že EÚ tiež hovorí "nie" výrobkom dvojakej kvality, čiže výrobkom predávaným ako identické v iných členských štátoch, ak to tak zjavne nie je.



"Tieto nové pravidlá však nebudú chrániť spotrebiteľov pred nečestnými obchodníkmi a online podvodníkmi, pokiaľ nebudú prísne implementované v praxi. Preto dôrazne vyzývam všetky členské štáty, aby zabezpečili bezodkladné vykonávanie nových pravidiel," upozornila Jourová v správe pre médiá.



Podľa eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa exekutíva EÚ novými pravidlami vyslala obchodníkom dôrazné varovanie, že pravidlá musia dodržiavať, a nie ich ohýbať. Upozornil tiež, že porušovanie spotrebiteľských pravidiel v EÚ vo veľkom rozsahu môže pre spoločnosť, ktorá sa toho dopúšťa, znamenať finančnú pokutu vo výške najmenej 4 % ročného obratu.



"Bude to dostatočne odrádzajúci a účinný trest, ktorý zabráni nečestným obchodníkom podvádzať. Vítam nové právne predpisy, pretože stanovujú skutočne európske normy ochrany spotrebiteľov," vysvetlil Reynders.



Nové únijné pravidlá, okrem iného, zaistia aj väčšiu transparentnosť pri internetovom obchodovaní. Vyjasní sa totiž, či výrobky predáva obchodník, alebo súkromná osoba, a zakazuje sa predkladanie falošných recenzií alebo potvrdení. Okrem toho predajcovia nebudú môcť inzerovať falošné zníženie cien a stránky na porovnávanie cien budú musieť informovať spotrebiteľov o kritériách hodnotenia.



Nové pravidlá budú presadzovať práva spotrebiteľov aj zabezpečením odškodnenia obetí nekalých obchodných praktík a ukladaním sankcií v prípade "situácií hromadného poškodenia", ktoré ovplyvňujú spotrebiteľov v celej EÚ.



Členské štáty EÚ majú dva roky na zavedenie smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak