VšZP: Dôvodom straty je snaha o stabilizáciu zdravotného sektora

Bratislava 11. novembra (TASR) - Dôvodom straty, do ktorej sa dostala štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), je jej snaha o stabilizáciu zdravotného sektora. Zdravotná poisťovňa zdôraznila, že jej strata takmer 173 miliónov nijako neovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov. Pre TASR to uviedla jej manažérka oddelenia komunikácie Eva Peterová.



"Vzhľadom na zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, ale aj v súvislosti s energetickou krízou by ambulantný sektor a nemocnice dnes len s veľkými ťažkosťami dokázali poskytovať zdravotnú starostlivosť bez pomoci VšZP. Deje sa tak práve na úkor záporného hospodárskeho výsledku, no v prospech pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," priblížila VšZP vo svojom stanovisku.



Hospodársky výsledok mala podľa nej ovplyvniť aj vyššia dynamika výdavkov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti najmä z dôvodu doliečovania poistencov v postcovidovom období. "Zároveň sa na hospodárskom výsledku spoločnosti začal prejavovať rast cien v súvislosti s negatívnym vplyvom inflácie," ozrejmila.



VšZP podotkla, že napriek účtovnej strate je jej finančná situácia zastabilizovaná, a to aj vďaka dostatočným kapitálovým rezervám. "V rámci komplexného pohľadu na výsledok hospodárenia je potrebné tiež zdôrazniť, že spoločnosť dosahuje najnižšie náklady na prevádzkovú činnosť jedného poistenca spomedzi všetkých zdravotných poisťovní a v roku 2021 dosiahla úsporu voči plánovaným prevádzkovým nákladom, a to 3,5 milióna eur," dodala.



Všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku boli podľa výsledkov ich hospodárenia ku koncu septembra v strate. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje stratu takmer 173 miliónov eur, súkromná Dôvera je v strate 43,2 milióna eur a súkromná Union ZP zase 1,5 milióna eur.