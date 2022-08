Bratislava 5. augusta (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) víta každý návrh, ktorý zabráni nekalému prepoisťovaniu. Pre TASR to uviedla v reakcii na návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou chce rezort zdravotníctva minimalizovať podvodné prepoistenia.



"VšZP opakovane zaznamenáva zvýšený počet podnetov a upozornení od svojich poistencov na podvodné konanie jednotlivcov, ktorí sa dopúšťajú nekalých prepoisťovacích praktík voči našim klientom," skonštatovala pre TASR manažérka oddelenia komunikácie Eva Peterová.



Upozornila, že poisťovňa opakovane a rázne odmieta nekalé praktiky a vyzýva verejnosť na ostražitosť. Výber zdravotnej poisťovne má byť podľa nej slobodným rozhodnutím a nemôže sa uskutočniť pod vplyvom nepravdivých informácií.



Peterová poukázala, že VšZP realizuje proces prepoistenia cez odborných zdravotníckych pracovníkov, nie poisťovacích maklérov. "Často sa totiž stáva, že našich poistencov vedome zavádzajú, napríklad tvrdia, že VšZP niektoré výkony neuhradí, nemá podpísané zmluvy s lekármi, prípadne že poisťovňa končí," podotkla.



Novela o zdravotných poisťovniach má priniesť viaceré zmeny. Nábory pre zdravotné poisťovne by po novom nemali robiť osoby zapísané v registri Národnej banky Slovenska, respektíve ak sú zamestnancom takejto osoby. Pre osobu, ktorá nábor vykonáva, sa má stanoviť tiež maximálna suma odmeny za získanie poistenca. Akceptovať by sa už tiež mali iba tie prihlášky, ktoré sa podajú elektronicky a budú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo prihlášky, ktorú podá osobne poistenec alebo osoba oprávnená konať za poistenca priamo na pracovisku zdravotnej poisťovne.



Súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera viaceré plánované zmeny kritizujú. Upozorňujú, že novela obmedzuje právo poistencov na zmenu zdravotnej poisťovne, ide proti digitalizácii či zasahuje do súťaže medzi zdravotnými poisťovňami.



Súkromné ZP nesúhlasia, aby mali dlžníci nárok na plnú zdravotnú starostlivosť

Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union nesúhlasia s návrhom ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého sa už dlžníkom na zdravotnom poistení nemá obmedzovať prístup k plánovanej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z ich vyjadrení pre TASR. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa návrhom zaoberá a bližšie sa vyjadrí v rámci riadneho pripomienkového konania.



"V čase, keď čelíme nedostatku peňazí na platy lekárov a sestier, a poskytovateľov trápi inflácia, je toto opatrenie škodlivé. Navyše, dlžníkov motivuje neplatiť poistné a je to nemorálne voči tým, ktorí riadne platia zdravotné poistenie, keďže v porovnaní s dlžníkmi by boli v nevýhode," uviedla Dôvera. Podľa nej by malo byť cieľom motivovať ľudí platiť poistné. "Napríklad zadržaním vodičského oprávnenia pre dlh na zdravotnom poistení alebo zaviesť postihy pre konateľov spoločností s dlhom," priblížil PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. V prípade, že je cieľom opatrenia riešiť problém určitej skupiny osôb, napríklad ľudí bez domova, na to sú podľa Dôvery vhodné celkom iné nástroje.



Union zdravotná poisťovňa (ZP) podotkla, že práve obmedzenie zdravotnej starostlivosti je nástrojom, ako motivovať dlžníka k úhrade. "Myslíme si, že takýto krok je nespravodlivý a bude negatívne vnímaný poistencami, ktorí si svoje odvody riadne platia," reagovala. Pri takejto zmene je podľa Union ZP vysoko pravdepodobné, že sa zvýši počet ľudí, ktorí prestanú platiť odvody. "Už dnes predstavuje výpadok na poistnom vyše 750 miliónov eur, čo sú financie, ktoré chýbajú pri financovaní zdravotnej starostlivosti," doplnila hovorkyňa zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Dodala, že Union ZP si vie predstaviť podmienky pre dlžníkov podľa "nemeckého modelu", podľa ktorého by mali dlžníci nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ale aj na preventívne vyšetrenia a kompletnú zdravotnú starostlivosť týkajúcu sa tehotenstva a materstva. "Týmto spôsobom bude naďalej zabezpečená preventívna starostlivosť a zároveň budú mať ľudia motiváciu štandardne platiť zdravotné odvody," pokračovala hovorkyňa.



VšZP pre TASR potvrdila, že sa navrhovaným dokumentom aktuálne zaoberá. "K novele zákona sa vyjadrí v rámci riadneho pripomienkového konania," uviedla manažérka oddelenia komunikácie štátnej ZP Eva Peterová. Dodala, že poisťovňa k 20. júlu eviduje 138.946 dlžníkov. "Fyzické osoby tvoria 121.289 dlžníkov z celkového počtu a z nich 77.571 osôb nemá nárok na plnú zdravotnú starostlivosť," spresnila.



Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje v novele zákona o zdravotných poisťovniach poskytnúť dlžníkom plnú zdravotnú starostlivosť a obmedziť prístup len pri odkladnej starostlivosti. Navrhuje tiež zrušenie reštrikcií pre ľudí, ktorí majú podlžnosť z minulosti, no v súčasnosti zdravotné odvody platia. Deklarovalo, že je otvorené o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre dlžníkov diskutovať.