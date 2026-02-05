< sekcia Ekonomika
VTÁČIA CHRÍPKA: Na farme Čalovec uhynula hydina
Podozrenie na nákazu spôsobil úhyn asi 400 kusov moriek počas jedného dňa.
Autor TASR
Komárno 5. februára (TASR) - V schválenom komerčnom chove hydiny na farme Čalovec v okrese Komárno sa vyskytla vtáčia chrípka. Pozitívny výsledok vzoriek testovaných na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N1 potvrdilo v stredu 4. februára Národné referenčné laboratórium.
Podozrenie na nákazu spôsobil úhyn asi 400 kusov moriek počas jedného dňa. V chove sa pôvodne spolu nachádzalo 36.000 kusov hydiny. Mortalita v prvej infikovanej hale moriek už dosiahla 100 percent, k 5. februáru uhynulo 7000 kusov, informoval hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.
Všetky pohyby na farme sú zastavené od 3. februára. Prevádzkovateľovi boli nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat. Počas štvrtka sa presúva technika spolu s depopulačnou jednotkou zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) do ohniska. Začiatok depopulácie farmy je plánovaný na piatok 6. februára. Podľa odhadov by mali depopulačné práce trvať dva až tri dni.
Vymedzené reštrikčné pásmo pozostáva z ochranného pásma v polomere minimálne tri kilometre od ohniska. Nachádzajú sa v ňom katastrálne územia obcí Čalovec, Kameničná časť Balvany, Okoličná na Ostrove, časť Štúrová v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno.
Pásmo dohľadu je určené v polomere minimálne 10 kilometrov od ohniska. Zahŕňa katastrálne územia mesta Kolárovo, obcí Bodzianske Lúky, Lipové, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Zlatná na Ostrove, Veľké Kosihy časť Okánikovo, Kameničná a mesta Komárno časť Čerhát, Hadovce, Nová Stráž, Nový Pavol, Kava, Vrbová nad Váhom.
