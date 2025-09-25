< sekcia Ekonomika
VTB: Ruské banky by aj tento rok mali dosiahnuť vysoký zisk
Podľa Kostina dokázali ruské banky prekonať zatiaľ najzložitejšie obdobie.
Autor TASR
Soči 25. septembra (TASR) - Ruské banky by mali tento rok zaznamenať výrazný zisk, v prípade hornej odhadovanej úrovne takmer 41 miliárd eur. Uviedol to vo štvrtok šéf druhej najväčšej ruskej banky VTB Andrej Kostin.
„Ak sa pozrieme na bankový sektor, tento rok očakávame vysokú mieru ziskovosti. Podľa našich odhadov by mala predstavovať približne 3 bilióny až 4 bilióny rubľov. To naznačuje, že bankový sektor si počína veľmi dobre,“ povedal Kostin, ktorého citovala agentúra TASS. Odhadovaná suma predstavuje v prepočte 35,9 miliardy až 47,9 miliardy USD (33,60 miliardy až 40,75 miliardy eur).
Podľa Kostina dokázali ruské banky prekonať zatiaľ najzložitejšie obdobie. „Aj keď určité ťažkosti pretrvávajú, úverové inštitúcie sú opatrné a situáciu majú pod kontrolou“.
Ak sa súčasný odhad potvrdí, v prípade hornej hranice by to v rubľoch znamenalo minimálne potvrdenie minuloročného rekordného zisku ruských bánk, prípadne nový rekord. Celkový ruský bankový sektor zaznamenal vlani rekordný zisk takmer 4 bilióny rubľov, keď čisté úrokové výnosy dosiahli 6,7 bilióna rubľov a oproti roku 2023 sa zvýšili o 11 %.
(1 EUR = 1,1756 USD)
