VTB: Vysoké úrokové sadzby výrazne zhoršujú vyhliadky ruských bánk

Soči 28. septembra (TASR) - Zvyšovanie úrokových sadzieb v Rusku výrazne poškodzuje vyhliadky ruských komerčných bánk. Povedal to vo štvrtok finančný riaditeľ jednej z najväčších ruských bánk VTB Dmitrij Pjanov, ktorý počíta s prudkým poklesom ziskov v bankovom sektore v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská centrálna banka zvýšila v polovici septembra kľúčovú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 13 %. Bolo to už tretie zvýšenie za ostatné dva mesiace. Banka tak reagovala na pokles kurzu rubľa a na ďalšie inflačné tlaky.



Pjanov uviedol, že VTB, druhá najväčšia banka v Rusku, zatiaľ zvyšovanie úrokových sadzieb na svojich úrokových príjmoch nepocítila. To sa však v nasledujúcich mesiacoch podľa neho zmení.



V tomto roku očakáva VTB rekordný zisk, ktorý by mal nasledovať po rekordnej strate v roku 2022. Minuloročné výsledky do veľkej miery spôsobil prepad kurzu rubľa oproti doláru krátko po tom, ako západné štáty uvalili na Rusko sankcie, ako aj odpísaním aktív, ktoré banke západné štáty zmrazili. "Nič by nám nemalo zabrániť dosiahnuť tento rok rekordné výsledky," povedal Pjanov.



V budúcom roku to však bude iné a "všetkým je jasné, že zisk celého bankového sektora v Rusku bude výrazne horší než v roku 2023," dodal. VTB predpokladá, že centrálna banka bude v sprísňovaní menovej politiky pokračovať aj v ďalšom období a do konca tohto roka zvýši hlavnú úrokovú sadzbu na 14 %.