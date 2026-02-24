< sekcia Ekonomika
VÚB banka má novú riaditeľku firemného bankovníctva
VÚB banka má novú vrchnú riaditeľku úseku Firemné bankovníctvo.
Autor OTS
Bratislava 24. februára (OTS) - Do funkcie nastupuje Vedrana Jelušić Kašić, ktorá prichádza z chorvátskej banky Privredna banka Zagreb patriacej do skupiny Intesa Sanpaolo, kde doteraz pôsobila ako členka predstavenstva zodpovedná za oblasť korporátneho bankovníctva, bankovníctva pre malé a stredné podniky (SME) a investičného bankovníctva. Nahradí tak Andreja Viceníka, ktorý bol na tejto pozícii od roku 2017, no zostáva ďalej pôsobiť v rámci skupiny Intesa Sanpaolo. Ďalšou zmenou v predstavenstve je odchod Petra Magalu ako Vrchného riaditeľa úseku Prevádzka a IT, ktorý sa mení na Úsek Prevádzka a Transformácia.
Andrej Viceník svoje pôsobenie v druhej najväčšej banke na Slovensku končí po 20 rokoch. Členom predstavenstva bol od roku 2017 a zároveň pôsobil aj ako člen dozornej rady VÚB Leasing.
Viceníka nahradí Vedrana Jelušić Kašić, banková a finančná odborníčka s vyše 20-ročnými skúsenosťami v oblasti korporátneho a investičného bankovníctva, finančného poradenstva a riadenia. Ako členka predstavenstva Privredna banka Zagreb (PBZ) pôsobila od roku 2021, pričom zodpovedala za oblasť korporátneho, SME a investičného bankovníctva. Zároveň koordinovala činnosť spoločností PBZ Croatia osiguranje (správa povinných dôchodkových fondov) a PBZ Leasing d.o.o. v Chorvátsku. Je tiež predsedníčkou dozornej rady spoločnosti PBZ Leasing d.o.o., pôsobila aj ako členka dozornej rady Záhrebskej burzy cenných papierov a je členkou Hospodárskej rady Chorvátskej asociácie ekonómov.
Pred nástupom do PBZ bola Jelušić Kašić partnerkou zodpovednou za finančné poradenstvo v spoločnosti Deloitte Croatia. Viac ako 20 rokov pôsobila v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD), kde zastávala viacero vedúcich pozícií, vrátane funkcie regionálnej riaditeľky pre Chorvátsko, Slovinsko, Maďarsko a Slovensko. Je absolventkou postgraduálneho štúdia na Brandeis University v USA, kde získala titul M.A. v odbore medzinárodná ekonómia a financie, a titul B.A. v odbore financie na Ekonomickej fakulte Univerzity v Záhrebe. Absolvovala odborné vzdelávanie v oblasti financií na Wirtschaftsuniversität a Institut für Wirtschaftwissenschaften vo Viedni a je držiteľkou diplomu Non-Executive Director od Financial Times v Londýne.
„Tešíme sa, že Vedrana Jelušić Kašić k nám prinesie bohatú medzinárodnú skúsenosť z oblasti korporátneho a firemného bankovníctva, ako aj svoje výnimočné manažérske a líderské zručnosti. Zároveň by som sa chcel poďakovať Andrejovi Viceníkovi a Petrovi Magalovi za ich dlhoročný prínos pre VÚB a takisto pri budovaní pozície banky ako spoľahlivého partnera pre klientov a obchodných partnerov. Tieto zmeny sú prejavom rastúceho významu medzinárodných aktivít skupiny Intesa Sanpaolo a z toho vyplývajúcej internacionalizácie a rotácie v rámci našej medzinárodnej divízie. Znamenajú tiež záujem o silné využitie lokálneho potenciálu a ďalšie posilnenie postavenia VÚB v rámci celej skupiny,“ hovorí Jozef Kausich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB banky.
„Som poctená byť súčasťou VÚB banky, ktorá patrí medzi lídrov v krajine. Mojím cieľom je stavať na pevných základoch v oblasti korporátneho bankovníctva, chcem podporovať medzinárodnú expanziu a inovácie medzi malými a strednými podnikmi a veľkými korporáciami a tak pomôcť zabezpečiť našim klientom prosperitu v udržateľnej budúcnosti. Našou prioritou je byť dôveryhodným partnerom pre slovenských podnikateľov a podporiť ich rast v neustále meniacom sa ekonomickom prostredí. Teším sa na spoluprácu s profesionálnym tímom VÚB banky na dosahovaní našich spoločných cieľov, ktorými sú ďalšie posilňovanie konkurencieschopnosti a odolnosti národného hospodárstva,“ hovorí Vedrana Jelušić Kašić, nová riaditeľka firemného bankovníctva VÚB skupiny.
