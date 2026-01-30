< sekcia Ekonomika
VÚB banka opäť získala prestížne ocenenie Sustainable Finance Awards
Ocenenie vyzdvihuje najvýznamnejšie bankové inštitúcie za ich prínos v oblasti udržateľného financovania.
Autor OTS
Bratislava 30. januára (OTS) - Americký magazín Global Finance zverejnil víťazov šiesteho ročníka ocenenia Sustainable Finance Awards za rok 2026. Ocenenie vyzdvihuje najvýznamnejšie bankové inštitúcie za ich prínos v oblasti udržateľného financovania. VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo už štvrtý rok po sebe potvrdila svoju líderskú pozíciu v tejto oblasti a získala prvenstvo v kategórii Podpora cirkulárnej ekonomiky v regióne strednej a východnej Európy.
Sustainable Finance Awards odmeňuje bankové inštitúcie za ich úspechy v oblasti trvalo udržateľného financovania – teda financovania iniciatív na zmiernenie dopadov klimatických zmien a na budovanie udržateľnej budúcnosti. Ocenenia získali banky v globálnych, regionálnych aj lokálnych kategóriách naprieč 56 krajinami, teritóriami a regiónmi sveta.
Regionálnych víťazov vybrali editori magazínu Global Finance na základe prihlásených projektov, ako aj podľa výsledkov nezávislého prieskumu. Kritériá hodnotenia zahŕňali zásady a ciele riadenia, ako aj merateľné výsledky v oblasti environmentálne a sociálne udržateľného financovania.
„Udržateľné financovanie naďalej rastie na kľúčových trhoch po celom svete. Ocenenia Sustainable Finance Awards vyzdvihujú finančné inštitúcie, ktoré preukazujú inovatívne a úspešné líderstvo v širokom spektre iniciatív, a to aj napriek pretrvávajúcim výzvam, ako je regulačná fragmentácia, nedostatky v zverejňovaní informácií aj meraní vplyvu či obáv z greenwashingu,“ hovorí Joseph Giarraputo, zakladateľ a šéfredaktor magazínu Global Finance.
Sustainable Finance Awards odmeňuje bankové inštitúcie za ich úspechy v oblasti trvalo udržateľného financovania – teda financovania iniciatív na zmiernenie dopadov klimatických zmien a na budovanie udržateľnej budúcnosti. Ocenenia získali banky v globálnych, regionálnych aj lokálnych kategóriách naprieč 56 krajinami, teritóriami a regiónmi sveta.
Regionálnych víťazov vybrali editori magazínu Global Finance na základe prihlásených projektov, ako aj podľa výsledkov nezávislého prieskumu. Kritériá hodnotenia zahŕňali zásady a ciele riadenia, ako aj merateľné výsledky v oblasti environmentálne a sociálne udržateľného financovania.
„Udržateľné financovanie naďalej rastie na kľúčových trhoch po celom svete. Ocenenia Sustainable Finance Awards vyzdvihujú finančné inštitúcie, ktoré preukazujú inovatívne a úspešné líderstvo v širokom spektre iniciatív, a to aj napriek pretrvávajúcim výzvam, ako je regulačná fragmentácia, nedostatky v zverejňovaní informácií aj meraní vplyvu či obáv z greenwashingu,“ hovorí Joseph Giarraputo, zakladateľ a šéfredaktor magazínu Global Finance.
O magazíne Global Finance
Magazín Global Finance bol založený v roku 1987 a má čitateľov v 193 krajinách sveta. jeho hlavná redakcia sídli v New Yorku. Webová stránka magazínu Gfmag.com ponúka analýzy a články, ktoré odkazujú na 37-ročné skúsenosti na medzinárodných finančných trhoch. Global Finance pravidelne vyberá a hodnotí najlepšie a najvýkonnejšie banky a ďalších poskytovateľov finančných služieb a to v 150 krajinách sveta a v regiónoch Afrika, Ázia a Tichomorie, Karibik, Stredná Amerika, stredná a východná Európa, Latinská Amerika, Blízky Východ, Severná Amerika a západná Európa. Tieto ceny sa stali dôveryhodným štandardom excelentnosti pre globálnu finančnú komunitu.
Magazín Global Finance bol založený v roku 1987 a má čitateľov v 193 krajinách sveta. jeho hlavná redakcia sídli v New Yorku. Webová stránka magazínu Gfmag.com ponúka analýzy a články, ktoré odkazujú na 37-ročné skúsenosti na medzinárodných finančných trhoch. Global Finance pravidelne vyberá a hodnotí najlepšie a najvýkonnejšie banky a ďalších poskytovateľov finančných služieb a to v 150 krajinách sveta a v regiónoch Afrika, Ázia a Tichomorie, Karibik, Stredná Amerika, stredná a východná Európa, Latinská Amerika, Blízky Východ, Severná Amerika a západná Európa. Tieto ceny sa stali dôveryhodným štandardom excelentnosti pre globálnu finančnú komunitu.