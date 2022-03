VÚB banka pomáha Ukrajine, utečencom a našim mestám a obciam

Bratislava 4. marca (OTS) - Okrem finančnej a humanitárnej pomoci sme upravili časť našich produktov, ktoré môžu pomôcť ľudom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine, prípadne verejnosti, inštitúciám a združeniam, ktoré by sa tiež radi podieľali na pomoci.



„Veľmi si vážim obetavú prácu našich zamestnancov, ktorí aktuálne pomáhajú aj ako dobrovoľníci desiatkam kolegom a ich rodinným príslušníkom našej sesterskej banky PRAVEX BANK. Nepretržite zabezpečujú pomoc s ich transferom do bezpečia, s poskytnutím im ubytovania, zabezpečením základných potrieb, lekárskej či psychologickej pomoci a finančnou injekciou na úvod. Verím, že sa nám podarí pomôcť každému, kto našu pomoc aktuálne potrebuje,“ povedal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky a predseda správnej rady Nadácie VÚB.



VÚB banka taktiež prostredníctvom svojej Nadácie prispeje sumou 50-tisíc eur pre dve organizácie, a to 20-tisíc eur pre Človeka v ohrození a 30-tisíc eur pre WellGiving, ktorá zastrešuje podporu Červeného kríža v Bratislave a v Snine, podporu obcí v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice či nákup priamej materiálnej pomoci.



Do pomoci sa môže ľahko zapojiť aj verejnosť či klienti banky prostredníctvom VÚB bankomatov, ktorí môžu prispievať finančnou čiastkou vo výške 2, 5, 10 a 15,- eur. Táto zbierka bude určená pre mimovládnu neziskovú organizáciu Človek v ohrození, ktorá aktuálne pomáha s nevyhnutnými životnými potrebami ľuďom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine.



Zbierku organizuje aj VÚB banka prostredníctvom svojich zamestnancov na pomoc ukrajinským rodinám. Primárne ju chceme použiť na vykrytie potrieb rodín z PRAVEX bank, ktoré už prichádzajú na Slovensko a hľadajú tu bezpečné útočisko.



V rámci solidarity sme sa rozhodli pomôcť tiež mestám a obciam, ktoré musia transparentne hospodáriť so svojimi finančnými prostriedkami. Ponúkame im bezplatné zriadenie a vedenie transparentných účtov, ktoré môžu využiť na rôzne formy finančných zbierok na pomoc Ukrajine. Túto formu pomoci môžu využiť aj neziskové či mimovládne organizácie, ktorým ponúkame transparentné účty zadarmo na 6 mesiacov.



Pre našich ukrajinských susedov, ktorí museli v nadväznosti na aktuálnu situáciu opustiť svoju krajinu, sme zjednodušili proces otvorenia si bezplatných bežných účtov.