< sekcia Ekonomika
VÚB banka predstavuje online kalkulačku rekonštrukcie rodinného domu.
Vypočíta úspory aj financovanie.
Autor OTS
Bratislava 22. októbra 2025 - Koľko eur mesačne ušetrím na energiách výmenou okien? Aký úver na rekonštrukciu domu môžem získať? Pomôže aj štátna dotácia? S náročným rozhodovaním o rekonštrukcii rodinného domu pomôže Slovákom odteraz zadarmo online Kalkulačka zelenej rekonštrukcie od VÚB banky. Na webstránke banky stačí zadať niekoľko údajov o nehnuteľnosti a unikátna kalkulačka vypočíta, či sa rekonštrukcia oplatí.
● orientačný odhad energetickej triedy domu,
● odporučenie najvhodnejších opatrení, ako sú zateplenie stien, strechy, výmena okien, inštalácia fotovoltaiky či tepelného čerpadla,
● možné mesačné úspory po navrhovanej rekonštrukcii,
● možnosti financovania buď cez hypotekárny úver alebo Zelenú pôžičku a záujemcovi dá možnosť kontaktovať úverového odborníka,
● ak je to aktuálne, zobrazí aj štátnu dotáciu.
„Náš nástroj by mal slúžiť ako štartovací bod v rozhodovaní o možnej rekonštrukcii. Jej druh, odhad nákladov a benefitov, výška možnej dotácie a spôsob financovania sú parametre, ktoré sú pre širokú laickú verejnosť často ťažko dostupné a nezrozumiteľné. Chceme im preto novým online nástrojom náročné rozhodovanie o rekonštrukcii uľahčiť,” hovorí Andrej Arady, makroekonóm VÚB banky a spoluautor Kalkulačky zelenej rekonštrukcie, a dodáva: ,,V kalkulačke sme dáta o nákladoch na rekonštrukciu použili z aktuálnych cien na trhu, aby bol výsledok prepočtov čo najreálnejší.”
Kalkulačka zelenej rekonštrukcie je jednoduchá na použitie. Vyžaduje vyplnenie len niekoľkých základných údajov ako napríklad lokalita domu, rok výstavby, veľkosť podlahovej plochy, typ strechy a vykurovania. Používateľ má potom možnosť aktivovať alebo deaktivovať jednotlivé navrhované opatrenia podľa vlastných preferencií a prispôsobiť si tak riešenie.
Rekonštrukcia môže pri rastúcich nákladoch na energie ušetriť nielen peňaženku majiteľa, ale, samozrejme, vie významne zvýšiť komfort bývania, pozdvihnúť hodnotu nehnuteľnosti a šetrí životné prostredie.
„Kalkulačka zelenej rekonštrukcie hodnotí špecificky stav danej nehnuteľnosti a navrhne opatrenia, ktoré prinesú vlastníkovi najväčšie ekonomické benefity. Platí, že najlacnejšia energie je tá, ktorá sa nespotrebuje. Zároveň rekonštrukcia prispieva k nárastu hodnoty nehnuteľnosti. Nezanedbateľný je však aj celospoločenský prínos rekonštrukcií, ktoré môžu významne znižovať emisie skleníkových plynov,” dodáva Andrej Arady.
Kalkulačka VÚB banky sa zameriava špeciálne na rodinné domy, v ktorých býva takmer polovica obyvateľov krajiny. Tie v rekonštrukcii na súčasné energetické štandardy výrazne zaostávajú za bytmi.
Až 80 percent plochy rodinných domov bolo postavené pred rokom 2000 (najintenzívnejšie sa stavalo v rokoch 1960-1980). A z týchto domov 26 percent nebolo nikdy rekonštruovaných. Ďalšie síce v priebehu dekád prešli úpravami, no s výrazne menej efektívnymi prostriedkami a za menej prísnych štandardov. Renováciou po roku 2000 prešlo zhruba 65 % rodinných domov, no len tretina z toho podstatnou prestavbou, ktorá by zahŕňala výmenu okien, izoláciu strechy či obvodových stien.
Podľa údajov Inštitútu hospodárskych analýz rezortu hospodárstva spotrebúvajú budovy v EÚ v priemere 40 percent energie a sú zodpovedné za 36 percent priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov. Na Slovensku domácnosti spotrebovali za uplynulú dekádu ročne 31 TWh energie, čo znamenalo 27 percent energetickej spotreby krajiny.
Záujemca o rekonštrukciu môže vďaka Kalkulačke zelenej rekonštrukcie získať:
● orientačný odhad energetickej triedy domu,
● odporučenie najvhodnejších opatrení, ako sú zateplenie stien, strechy, výmena okien, inštalácia fotovoltaiky či tepelného čerpadla,
● možné mesačné úspory po navrhovanej rekonštrukcii,
● možnosti financovania buď cez hypotekárny úver alebo Zelenú pôžičku a záujemcovi dá možnosť kontaktovať úverového odborníka,
● ak je to aktuálne, zobrazí aj štátnu dotáciu.
„Náš nástroj by mal slúžiť ako štartovací bod v rozhodovaní o možnej rekonštrukcii. Jej druh, odhad nákladov a benefitov, výška možnej dotácie a spôsob financovania sú parametre, ktoré sú pre širokú laickú verejnosť často ťažko dostupné a nezrozumiteľné. Chceme im preto novým online nástrojom náročné rozhodovanie o rekonštrukcii uľahčiť,” hovorí Andrej Arady, makroekonóm VÚB banky a spoluautor Kalkulačky zelenej rekonštrukcie, a dodáva: ,,V kalkulačke sme dáta o nákladoch na rekonštrukciu použili z aktuálnych cien na trhu, aby bol výsledok prepočtov čo najreálnejší.”
Kalkulačka zelenej rekonštrukcie je jednoduchá na použitie. Vyžaduje vyplnenie len niekoľkých základných údajov ako napríklad lokalita domu, rok výstavby, veľkosť podlahovej plochy, typ strechy a vykurovania. Používateľ má potom možnosť aktivovať alebo deaktivovať jednotlivé navrhované opatrenia podľa vlastných preferencií a prispôsobiť si tak riešenie.
Rekonštrukcia môže pri rastúcich nákladoch na energie ušetriť nielen peňaženku majiteľa, ale, samozrejme, vie významne zvýšiť komfort bývania, pozdvihnúť hodnotu nehnuteľnosti a šetrí životné prostredie.
„Kalkulačka zelenej rekonštrukcie hodnotí špecificky stav danej nehnuteľnosti a navrhne opatrenia, ktoré prinesú vlastníkovi najväčšie ekonomické benefity. Platí, že najlacnejšia energie je tá, ktorá sa nespotrebuje. Zároveň rekonštrukcia prispieva k nárastu hodnoty nehnuteľnosti. Nezanedbateľný je však aj celospoločenský prínos rekonštrukcií, ktoré môžu významne znižovať emisie skleníkových plynov,” dodáva Andrej Arady.
Kalkulačka VÚB banky sa zameriava špeciálne na rodinné domy, v ktorých býva takmer polovica obyvateľov krajiny. Tie v rekonštrukcii na súčasné energetické štandardy výrazne zaostávajú za bytmi.
Až 80 percent plochy rodinných domov bolo postavené pred rokom 2000 (najintenzívnejšie sa stavalo v rokoch 1960-1980). A z týchto domov 26 percent nebolo nikdy rekonštruovaných. Ďalšie síce v priebehu dekád prešli úpravami, no s výrazne menej efektívnymi prostriedkami a za menej prísnych štandardov. Renováciou po roku 2000 prešlo zhruba 65 % rodinných domov, no len tretina z toho podstatnou prestavbou, ktorá by zahŕňala výmenu okien, izoláciu strechy či obvodových stien.
Podľa údajov Inštitútu hospodárskych analýz rezortu hospodárstva spotrebúvajú budovy v EÚ v priemere 40 percent energie a sú zodpovedné za 36 percent priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov. Na Slovensku domácnosti spotrebovali za uplynulú dekádu ročne 31 TWh energie, čo znamenalo 27 percent energetickej spotreby krajiny.