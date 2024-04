VÚB je najlepšou bankou na Slovensku už štvrtý rok po sebe

Bratislava 12. apríla (OTS) - Na 31. ročníku udeľovania prestížnych cien Best Bank Awards amerického magazínu Global Finance získala VÚB ocenenie Najlepšia banka na Slovensku 2024 a to už štvrtý raz po sebe. O výsledku rozhodla medzinárodná porota a ekonomickí experti magazínu. VÚB je členom skupiny Intesa Sanpaolo.



„Bankovníctvo dosiahlo ďalší zlomový moment s nástupom generatívnej umelej inteligencie, ktorá sľubuje, že prepíše pravidlá tohto odvetvia,“ povedal Joseph D. Giarraputo, zakladateľ a šéfredaktor magazínu Global Finance. „V tomto neustále sa meniacom prostredí ocenenie Best Bank Awards oceňuje finančné inštitúcie, ktoré ponúkajú najširšiu škálu služieb, dlhodobú spoľahlivosť a technologické inovácie.“



„Môže sa to zdať ako samozrejmosť, ale za našimi výkonmi, výsledkami a úspechmi stojí množstvo tvrdej práce. Pokračujeme v dôsledne nastavenej stratégii a ďalšie ocenenie od magazínu Global Finance len potvrdzuje tento trend. VÚB banka je bezpečnou a modernou bankou, stoja za nami spokojní zamestnanci, klienti a obchodní partneri. Hlavne im patrí vďaka za toto ocenenie, na ktoré sme samozrejme veľmi hrdí,“ povedal Jozef Kausich, generálny riaditeľ VÚB banky.



O magazíne Global Finance

Magazín Global Finance bol založený v roku 1987 a má čitateľov v 193 krajinách sveta. Jeho hlavná redakcia sídli v New Yorku. Webová stránka magazínu Gfmag.com ponúka analýzy a články, ktoré odkazujú na 37-ročné skúsenosti na medzinárodných finančných trhoch. Global Finance pravidelne vyberá a hodnotí najlepšie a najvýkonnejšie banky a ďalších poskytovateľov finančných služieb a to v 150 krajinách sveta a v regiónoch Afrika, Ázia a Tichomorie, Karibik, Stredná Amerika, stredná a východná Európa, Latinská Amerika, Blízky Východ, Severná Amerika a západná Európa. Tieto ceny sa stali dôveryhodným štandardom excelentnosti pre globálnu finančnú komunitu.