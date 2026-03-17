VÚB prichádza s novou kampaňou
Zdôrazňuje snahu skupiny Intesa Sanpaolo pomáhať klientom s finančnými rozhodnutiami.
Autor OTS
Bratislava 17. marca (OTS) - VÚB, patriaca do skupiny Intesa Sanpaolo, predstavila novú kampaň s názvom „Banka, kde vám dobre poradíme,“ ktorá sa rozbieha vo všetkých medzinárodných bankách skupiny Intesa Sanpaolo pôsobiacich v strednej a východnej Európe a v Egypte.
Nový positioning značky odráža vedúce postavenie skupiny Intesa Sanpaolo v Európe v oblasti poradenstva a správy majetku. Obchodný plán skupiny na roky 2026–2029 identifikuje rozvoj Divízie medzinárodných bánk ako kľúčový motor udržateľného rastu, pričom rozšírenie poradenských kapacít je hlavným prvkom tejto stratégie.
Podrobný plán stanovuje rozšírenie poradenských sietí v rámci medzinárodných bánk skupiny na Slovensku, v Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku, Rumunsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Moldavsku, na Ukrajine, v Českej republike a v Egypte.
VÚB tak kampaňou potvrdzuje svoje zameranie na poskytovanie finančného poradenstva retailovým a korporátnym klientom, pričom chce postupne kombinovať využívanie technológií s odbornosťou bankových poradcov.
Kreatívny koncept kampane reaguje na kultúrny fenomén „preťaženia radami“ – neustály prúd nevyžiadaných, často nespoľahlivých odporúčaní, s ktorými sa ľudia stretávajú každý deň – a prezentuje profesionálne poradenstvo banky ako dôveryhodnú alternatívu.
„Na jeseň minulého roku sme predstavili novú korporátnu identitu. Nová kampaň je ďalšou fázou zmien v komunikácii našej značky a skupiny. Pokračujeme tak v našej ambícii posilňovať prémiovú starostlivosť, podporovať klientov pri ich finančných rozhodnutiach ako spoľahlivý partner a využiť pritom silné know-how našej skupiny v tejto oblasti,“ vysvetľuje Peter Stopiak, riaditeľ odboru Externá komunikácia vo VÚB.
Integrovanú komunikačnú kampaň podporujúcu pozíciu banky pripravila skupina Intesa Sanpaolo v spolupráci s kreatívnou agentúrou Le Pub Italy, ktorá je súčasťou Publicis Groupe. Kampaň sa bude od 16. marca 2026 postupne rozbiehať vo všetkých 12 krajinách Divízie medzinárodných bánk Intesa Sanpaolo.
Na Slovensku bude kampaň prebiehať v televízii, rádiu, v digitálnych médiách, sociálnych médiách, na pobočkách a na vonkajších reklamných plochách, aby sa zabezpečil jej široký dosah a silná viditeľnosť. Jadrom kampane je televízna produkcia, ktorá zahŕňa okrem iného aj päť typov spotov zameraných na rôzne produkty. To umožňuje skupine Intesa Sanpaolo lepšie reagovať na klientske potreby.
Bankou poskytované poradenstvo / finančné poradenstvo nie je finančným poradenstvom podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.