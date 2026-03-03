< sekcia Ekonomika
VÚB vlani zvýšila čistý zisk o 6,5 % na 270,1 milióna eur
Celkové čisté úverové portfólio VÚB sa zvýšilo v roku 2025 o 6,7 % na 21,8 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Všeobecná úverová banka (VÚB) dosiahla za rok 2025 čistý zisk 270,1 milióna eur, čo je o 6,5 % viac ako za rok 2024. Prevádzkový zisk vzrástol na 505,3 milióna eur. Celkové čisté úverové portfólio VÚB sa zvýšilo v roku 2025 o 6,7 % na 21,8 miliardy eur a celkový objem zdrojov financovania medziročne poskočil o 5,4 % na 18,1 miliardy eur, informovala v utorok VÚB.
„Významne sme rástli v objemoch, výnosoch aj v ziskovosti. Rok 2025 preto hodnotím ako úspešný,“ uviedol generálny riaditeľ VÚB Jozef Kausich.
Významný podiel na výsledkoch roku 2025 mal rast v oblasti správy aktív podielových fondov, kde VÚB spolupracuje so sesterskou spoločnosťou Eurizon. Celkový čistý prílev nových investícií presiahol 300 miliónov eur, objem spravovaných aktív dosiahol úroveň 3,5 miliardy eur a klientska základňa vzrástla na 207.000 klientov.
VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych komerčných bánk v 12 krajinách strednej a východnej Európy a v Egypte, ako aj prostredníctvom svojej medzinárodnej siete špecialistov podporujúcich firemných klientov v 24 krajinách. Banka prevádzkuje 121 retailových pobočiek a 31 firemných pobočiek na Slovensku a jednu pobočku v Českej republike.
„Významne sme rástli v objemoch, výnosoch aj v ziskovosti. Rok 2025 preto hodnotím ako úspešný,“ uviedol generálny riaditeľ VÚB Jozef Kausich.
Významný podiel na výsledkoch roku 2025 mal rast v oblasti správy aktív podielových fondov, kde VÚB spolupracuje so sesterskou spoločnosťou Eurizon. Celkový čistý prílev nových investícií presiahol 300 miliónov eur, objem spravovaných aktív dosiahol úroveň 3,5 miliardy eur a klientska základňa vzrástla na 207.000 klientov.
VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych komerčných bánk v 12 krajinách strednej a východnej Európy a v Egypte, ako aj prostredníctvom svojej medzinárodnej siete špecialistov podporujúcich firemných klientov v 24 krajinách. Banka prevádzkuje 121 retailových pobočiek a 31 firemných pobočiek na Slovensku a jednu pobočku v Českej republike.