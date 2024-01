VÚB získala ocenenie TOP employer ako prvá banka na Slovensku

Bratislava18. januára (OTS) - VÚB banka uspela v audite medzinárodnej expertnej organizácie „Top Employers Institute“, ktorá každoročne hodnotí tých najlepších zamestnávateľov z celého sveta a získala titul TOP Employer Slovensko pre roky 2023 a 2024. Úspech v tomto audite banku zaraďuje medzi popredné slovenské firmy, ktoré pre svojich zamestnancov vytvárajú prvotriedne pracovné podmienky a poskytujú im možnosti kariérneho či osobnostného rozvoja.



Pri tomto ocenení nerozhodujú hlasy od zamestnancov ani od verejnosti. Audit každoročne realizuje medzinárodná organizácia Top Employers Institute a to na základe nezávislého externého auditu oddelenia ľudských zdrojov. Spomínaný audit pozorne sleduje najmä oblasti ako rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, kariérne príležitosti, benefity či firemnú kultúru. Z takmer 2200 certifikovaných firiem po celom svete pochádza iba 13 zo Slovenska.



„Veľmi nás teší, že sa nám podarilo získať toto ocenenie, navyše ako prvej banke na Slovensku. Vnímame to ako potvrdenie našej dlhoročnej snahy prinášať pre našich zamestnancov ďalšiu pridanú hodnotu. Ako veľkú výhodu tohto auditu vnímame aj to, že nám ukáže nielen oblasti, kde sme výborní, ale indikuje nám aj oblasti na zlepšenie. Ak si chceme ocenenie udržať, potrebujeme sa z roka na rok zlepšovať, čo je pre nás veľkou výzvou,“ povedala riaditeľka ľudských zdrojov vo VÚB banke Dragana Smolovic.