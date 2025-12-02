< sekcia Ekonomika
Vučič: Rusi nechcú predať svoj podiel v NIS
Rafinéria NIS v Pančeve je bez dodávok ropy na spracovanie od 9. októbra, keď nadobudli účinnosť sankcie amerického ministerstva financií pre vojnu na Ukrajine.
Autor TASR
Záhreb 2. decembra (TASR) - Srbská ropná spoločnosť NIS nedostala od amerických úradov licenciu na pokračovanie v prevádzke, uviedol v utorok srbský prezident Aleksandar Vučič a dodal, že Rusi nechcú predať svoj podiel v spoločnosti. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Rafinéria NIS v Pančeve je bez dodávok ropy na spracovanie od 9. októbra, keď nadobudli účinnosť sankcie amerického ministerstva financií pre vojnu na Ukrajine. V NIS majú ruské spoločnosti nadpolovičnú väčšinu – Gazprom Nefť asi 44 percent a petrohradská Intelligence Co. Ltd. asi 11 percent. Zhruba tretinu vlastní srbský štát a zvyšok menšinoví akcionári.
Vučič v utorok potvrdil, že bolo udelené povolenie na zastavenie prevádzky, pretože zariadenia rafinérie sú momentálne vo fáze údržby systému. Aj dodávky pohonných látok na čerpacích staniciach v Srbsku zatiaľ zostávajú normálne.
Chorvátsky JANAF ako prevádzkovateľ jadranského ropovodu prestal vzhľadom na sankcie USA dodávať do Pančeva ropu, keďže NIS je stále súčasťou ruského energetického sektora. Rokovanie o možnosti predaja väčšinového ruského podielu doteraz neviedlo k dohode.
Vučič zdôraznil, že je jasné, že Rusi nechcú predať svoj podiel, a zopakoval, že „nejde o peniaze, ale o politiku“. Dodal, že chorvátsky JANAF ako prevádzkovateľ jadranského ropovodu „nedovolil Srbsku dovážať ropu, ktorá nebola určená pre rafinériu Pančevo, ale pre strategické rezervy“.
„Nemáme zmluvu o dodávke plynu. Ak ju do piatka nedosiahneme, začneme rokovania inde a zaobstaráme si ju z iného zdroja – finančné prostriedky sú zabezpečené,“ povedal Vučič novinárom po stretnutí s tímami zodpovednými za energetickú stabilitu a bezpečnosť krajiny. Dlhodobá zmluva Srbska o dodávkach plynu s Ruskom vyprší na konci tohto roka.
