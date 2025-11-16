< sekcia Ekonomika
Vučič: Srbsko má 7 dní, aby zabezpečilo dodávky z rafinérie NIS
V dôsledku sankcií banky odmietajú spracovávať platby NIS, čo srbskej firme koncom októbra zabránilo prijať dodávku ropy.
Belehrad 16. novembra (TASR) - Srbsko má sedem dní na to, aby rozhodlo o krokoch na zabezpečenie dodávok paliva zo srbskej rafinérie NIS, ktorú kontrolujú ruskí vlastníci, bez jej znárodnenia, vyhlásil v nedeľu prezident Aleksandar Vučič. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Washington tlačí na úplné stiahnutie ruských investícií zo spoločnosti, ktorá prevádzkuje jedinú rafinériu v Srbsku a pokrýva približne 80 % spotreby dieselu a benzínu v krajine. Najväčším akcionárom v NIS je ruská Gazpromnefť, ktorá vlastní 44,9 %. Ďalších 11,3 % patrí investičnej divízii plynárenského koncernu Gazprom.
Americké ministerstvo financií v sobotu (15. 11.) oznámilo, že ruskí majitelia majú čas tri mesiace na nájdenie kupca. Srbské ministerstvo energetiky následne spresnilo, že lehota uplynie 13. februára. V dôsledku sankcií banky odmietajú spracovávať platby NIS, čo srbskej firme koncom októbra zabránilo prijať dodávku ropy. Bez nových dodávok bude mať rafinéria k dispozícii dostatok ropy len do 25. novembra, uviedli zdroje agentúry Reuters.
„Rozhodnutie musí padnúť v priebehu nasledujúcich siedmich dní, rafinéria musí fungovať,“ povedal Vučič v nedeľu počas zasadnutia vlády, ktoré naživo vysielala štátna televízia. Srbsko sa chce vyhnúť znárodneniu ruských aktív a je pripravené predložiť vyššiu ako trhovú ponuku, ak by ruské rokovania s nemenovanými ázijskými a európskymi partnermi zlyhali, zdôraznil srbský prezident.
