Ľ. Palčák: Doležal sa snaží o systémové riešenia, svoj rezort zvláda

Bratislava 13. marca (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) zatiaľ svoj rezort zvláda manažérsky dobre. Vo väčšine prípadov sa snaží rozhodovať na základe dát, nie politicky. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného (VÚD) Ľubomír Palčák v súvislosti s hodnotením prvého roka ministra vo funkcii.



Doležal sa podľa Palčáka rýchlo zoznámil s problematikou rezortu a manažérsky to zvláda dobre. "Oceňujem hlavne to, že sa snaží vo väčšine prípadov rozhodovať na základe dát, nie politicky, a je otvorený aj z pohľadu komunikácie," skonštatoval. Verí, že všetky deklarované ciele a plány ministra budú postupne nadobúdať reálnu podobu.



Palčák zároveň poznamenal, že v porovnaní s predchádzajúcim vedením ministerstva dopravy je v súčasnosti zreteľnejšia snaha o komplexnejšie a systémovejšie riešenia aktuálnych problémov s dôrazom na precíznejšie plánovanie. "Tento prístup, najmä k rozvoju dopravnej infraštruktúry, umožní zachovať kontinuitu činností v strednodobom a dlhodobom horizonte bez ohľadu na personálne obsadenie rezortu a subjektívne preferencie," myslí si generálny riaditeľ VÚD. Zároveň dodal, že minister kladie dôraz na transparentnosť verejných súťaží s kvalitnou prípravou súťažných podkladov. To podľa neho vedie k nižšiemu riziku časových zdržaní vplyvom námietok neúspešných uchádzačov alebo v dôsledku opakovania súťaží.



Najväčší podiel času podľa Palčáka spotrebovali opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou. Podotkol, že realizácia projektov v doprave je finančne veľmi náročná. "Tu sa ministerstvu nedarí úplne zabezpečiť finančné krytie na realizáciu svojich zámerov. Je to aj vec komunikácie s ministerstvom financií. Ohrozená je aj príprava nových projektov, a to sa nám môže v budúcnosti vypomstiť," upozornil.



Ako najdôležitejšie míľniky prvého roka ministra Doležala vníma napríklad prípravu nového mýtneho tendra, vysúťaženie zhotoviteľa na dostavbu úseku D1 s tunelom Višňové, riešenie problémov súvisiacich s projektom D4/R7, ale aj priorizáciu investičných projektov v cestnej a železničnej infraštruktúre. V rámci cestovného ruchu to boli najmä úlohy spojené s pomocou na zmiernenie dosahov pandémie. Z pohľadu výstavby nájomných bytov sa zasa podľa neho citeľne zintenzívnila dotačná pomoc adresovaná samosprávam.