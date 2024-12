Vujčič: ECB bude v roku 2025 pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky

Záhreb 22. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude v roku 2025 pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, uviedol člen Rady guvernérov Boris Vujčič. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



"Trend je jasný, je pokračovaním smeru z roku 2024, a to znamená ďalšie znižovanie úrokových sadzieb," povedal guvernér Chorvátskej národnej banky v rozhovore pre štátnu televíziu HRT 1.



ECB pred vyše týždňom (vo štvrtok 12. 12.) znížila sadzby štvrtýkrát od júna, keď spustila cyklus uvoľňovania menovej politiky, a ponechala otvorené dvere pre ďalšie znižovanie, keďže eurozóna zápasí s politickou nestabilitou doma a obáva sa obchodnej vojny s USA. Rada guvernérov skresala svoje hlavné úrokové sadzby o 25 bázických bodov.



"Neviem, dokedy bude ECB znižovať sadzby," uviedol Vujčič. "To bude závisieť od údajov, predovšetkým od miery inflácie, či sa podľa našich projekcií spomalí a či uvidíme vplyv transmisie menovej politiky, a od našich projekcií."



Jednou z najväčších neistôt pre ďalšie prognózy je hrozba ciel po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu budúci mesiac.



"Ak príde k obchodnej vojne, negatívne to ovplyvní rast v Európe a vo zvyšku sveta," uviedol Vujčič a dodal, že obchodné vojny zvyčajne podporujú zvyšovanie cien. "Dúfame, že k obchodnej vojne nepríde, to by nebolo dobré pre nikoho."