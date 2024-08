VUJE a newcleo budú spolupracovať pri vývoji jadrových technológií

Bratislava 7. augusta (TASR) - Medzinárodná spoločnosť newcleo, ktorá sa zaoberá jadrovou energetikou, a slovenská spoločnosť VUJE podpísali dohodu o spolupráci. Jej zámerom je nadviazať užšiu kooperáciu pri vývoji technológií pokročilých modulárnych reaktorov (AMR) a riešení pokročilého palivového cyklu v SR. Informovala o tom v stredu spoločnosť newcleo.



"Cieľom dohody je podporiť užšiu spoluprácu medzi jadrovými odborníkmi oboch spoločností so zameraním na technológiu rýchlych olovom chladených reaktorov (LFR) vyvíjaných spoločnosťou newcleo. Kľúčovým zámerom je taktiež preskúmať možnosti opätovného využitia existujúceho použitého jadrového paliva na Slovensku v nových reaktoroch," priblížila firma.



Konkrétne oblasti spolupráce by mali zahŕňať posúdenie nasadenia technológie LFR, preskúmanie riešení palivového cyklu na potenciálne opätovné využitie zásob použitého jadrového paliva a spoluprácu na výskumných a vývojových činnostiach a rozvoji zručností a schopností v oblasti pokročilých jadrových technológií. Taktiež by malo dôjsť k rozvoju doterajších skúseností a vývojových prác VUJE v oblasti vysokoteplotných rýchlych reaktorov a opätovného využitia použitého jadrového paliva.



Medzinárodná spoločnosť sa usiluje o vytvorenie celoeurópskeho projektu, ktorý by mal zahŕňať viacero európskych krajín. "Som presvedčený, že táto spolupráca nás môže priblížiť k pokročilým jadrovým reaktorom ako vzorovému riešeniu pre mnohé európske krajiny, aby mohli účinne dekarbonizovať svoju výrobu elektrickej energie a získať udržateľné riešenie pre svoje zásoby použitého jadrového paliva," uviedol CEO spoločnosti newcleo Stefano Buono.



Spoločnosť komunikuje s hlavnými aktérmi v slovenskom jadrovom priemysle a vládou od minulého roka. V decembri 2023 podpísala memorandum o porozumení s Ministerstvom hospodárstva SR a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou (JAVYS) so zámerom preskúmať možnosti spolupráce a ďalšieho rozvoja technológií pokročilých modulárnych reaktorov.