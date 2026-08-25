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VUJE vylúčila konflikt záujmov Petra Líšku v súvislosti s Gabčíkovom
VUJE sa od svojho vzniku v roku 1977 venuje jadrovej energetike a zvyšovaniu jadrovej bezpečnosti nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnom poli.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Spoločnosť VUJE odmietla úvahy o možnom konflikte záujmov splnomocnenca vlády SR pre rozvoj jadrovej energetiky Petra Líšku v súvislosti so súťažou na dodávateľa nových turbín do Gabčíkova. V tej zvíťazila rakúska spoločnosť Andritz Hydro v konzorciu s VUJE s ponukou v hodnote viac ako 465 miliónov eur.
„Pán Líška ukončil svoje pôsobenie v spoločnosti VUJE hneď po svojom vymenovaní za vládneho splnomocnenca a všetky vzťahy so spoločnosťou má vyrovnané,“ upozornila v utorok spoločnosť. Peter Líška vo VUJE roky pôsobil na odborných a manažérskych pozíciách, ale od januára 2026 už nie je zamestnancom VUJE a zo spoločnosti nečerpá žiadne výhody.
VUJE sa od svojho vzniku v roku 1977 venuje jadrovej energetike a zvyšovaniu jadrovej bezpečnosti nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnom poli. Jej odborníci sa počas tohto obdobia podieľali na príprave, spúšťaní, prevádzke, modernizácii aj vyraďovaní jadrových zariadení na Slovensku a na mnohých projektoch v zahraničí.
„Pán Líška ukončil svoje pôsobenie v spoločnosti VUJE hneď po svojom vymenovaní za vládneho splnomocnenca a všetky vzťahy so spoločnosťou má vyrovnané,“ upozornila v utorok spoločnosť. Peter Líška vo VUJE roky pôsobil na odborných a manažérskych pozíciách, ale od januára 2026 už nie je zamestnancom VUJE a zo spoločnosti nečerpá žiadne výhody.
VUJE sa od svojho vzniku v roku 1977 venuje jadrovej energetike a zvyšovaniu jadrovej bezpečnosti nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnom poli. Jej odborníci sa počas tohto obdobia podieľali na príprave, spúšťaní, prevádzke, modernizácii aj vyraďovaní jadrových zariadení na Slovensku a na mnohých projektoch v zahraničí.