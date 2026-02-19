< sekcia Ekonomika
Vulkan Partizánske podal žiadosť o konkurz, reaguje na vývoj
Výrobný závod funguje od 1939, pôvodne ako súčasť spoločnosti Baťa.
Autor TASR
Partizánske 19. februára (TASR) - Výrobca gumárenských zmesí, polotovarov a obuvi z Partizánskeho spoločnosť Vulkan Partizánske podala žiadosť o konkurz. Rozhodnutím reaguje na reštrukturalizáciu svojho dlhodobého francúzskeho zákazníka, ktorý tvoril takmer 40 percent tržieb podniku. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Lukáš Lacko.
Lacko spomenul, že po kritických rokoch počas pandémie COVID-19 a následnej energetickej kríze, ktorá spôsobila zánik celej jednej produktovej rady, výroby gumenej obuvi, a po zmene štruktúry výroby sa firme v roku 2025 konečne podarilo stabilizovať situáciu a zaznamenať zlepšenie obchodných a finančných parametrov. „Žiaľ, minulotýždňové prekvapivé oznámenie nášho dlhodobého a veľkého francúzskeho zákazníka, ktorý tvoril takmer 40 percent tržieb, o vyhlásení reštrukturalizácie uprostred rozpracovaných zákaziek donútilo manažment spoločnosti konať neodkladne a podať žiadosť o konkurz,“ zdôvodnil Lacko.
Deklaroval, že firma sa bude snažiť zachovať niektoré výroby a zákazky aj počas obdobia konkurzu, no zatiaľ nie je schopná odhadnúť ďalší vývoj u jej francúzskeho partnera. „Vedenie firmy bude o ďalšom postupe priebežne informovať,“ doplnil. Či sa aktuálny krok spoločnosti dotkne jej zamestnancov, firma pre TASR nateraz nekonkretizovala.
Výrobný závod funguje od 1939, pôvodne ako súčasť spoločnosti Baťa.
Lacko spomenul, že po kritických rokoch počas pandémie COVID-19 a následnej energetickej kríze, ktorá spôsobila zánik celej jednej produktovej rady, výroby gumenej obuvi, a po zmene štruktúry výroby sa firme v roku 2025 konečne podarilo stabilizovať situáciu a zaznamenať zlepšenie obchodných a finančných parametrov. „Žiaľ, minulotýždňové prekvapivé oznámenie nášho dlhodobého a veľkého francúzskeho zákazníka, ktorý tvoril takmer 40 percent tržieb, o vyhlásení reštrukturalizácie uprostred rozpracovaných zákaziek donútilo manažment spoločnosti konať neodkladne a podať žiadosť o konkurz,“ zdôvodnil Lacko.
Deklaroval, že firma sa bude snažiť zachovať niektoré výroby a zákazky aj počas obdobia konkurzu, no zatiaľ nie je schopná odhadnúť ďalší vývoj u jej francúzskeho partnera. „Vedenie firmy bude o ďalšom postupe priebežne informovať,“ doplnil. Či sa aktuálny krok spoločnosti dotkne jej zamestnancov, firma pre TASR nateraz nekonkretizovala.
Výrobný závod funguje od 1939, pôvodne ako súčasť spoločnosti Baťa.