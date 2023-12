Dcéra Slovnaftu dodáva diesel bez biozložky do elektrických agregátov

Bratislava 6. decembra (TASR) - Dcérska spoločnosť Slovnaftu VÚRUP začala dodávať na trh diesel bez obsahu biozložky do elektrických agregátov. Dôvodom je dlhšia životnosť paliva pre zariadenia, ktoré zvyčajne slúžia ako záložné zdroje. Informoval o tom v stredu hovorca Slovnaftu Anton Molnár.



"Reagujeme na dopyt na trhu, keď viacerí zákazníci prejavili záujem o diesel bez biozložky. Vďaka dlhšej životnosti paliva ho tak nebudú musieť v dieslových agregátoch meniť každé približne tri mesiace a palivo ostane čerstvé po veľmi dlhú dobu," vysvetlil riaditeľ dcérskej spoločnosti Zsolt Novotný. Pripomenul, že palivo je určené výlučne do agregátov a nesmie sa používať v motorových vozidlách.



Palivo bez biozložky dodala dcérska spoločnosť do elektrických agregátov aj Nemocnici Bory v Bratislave a okrem toho zabezpečila aj službu prečerpania produktu zo sudov do nádrží. Pri dodržaní správneho skladovania majú byť kvalitatívne parametre paliva udržané po dobu 24 mesiacov.



Prvý sud s palivom bol naplnený v rafinérii Slovnaft v polovici novembra, pričom jeho kvalita do elektrických agregátov bude celoročne v kvalite aditivovanej zimnej nafty.



Spoločnosť uviedla, že dieslové agregáty sa využívajú v rôznych odvetviach, či už ako záložný zdroj energie alebo aj ako primárny, napríklad v stavebníctve, nemocniciach, supermarketoch a hypermaketoch, priemyselných podnikoch či na čerpacích staniciach.