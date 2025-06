Vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu elektrárne Gabčíkovo

Bratislava 12. júna (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa modernizácie vodnej elektrárne Gabčíkovo. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania ôsmich turbogenerátorov vodnej elektrárne. Predpokladaná hodnota zákazky je 371 miliónov eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Vláda SR vo februári zaradila projekt medzi strategické investície.



„Predmetom zákazky je inovácia a modernizácia technologickej stavby,“ uvádza sa v opise predmetu zákazky. Práce majú spočívať v odstránení technického a morálneho opotrebenia zariadení. Zvýšiť sa má tiež efektivita výroby elektrickej energie. Životnosť zariadení do ďalšej obnovy by sa mala predĺžiť na 30 rokov.



Zákazka bude realizovaná v desiatich sekciách. „Pričom jedna sekcia bude pozostávať z viacerých prevádzkových a dielčích prevádzkových súborov - najmä turbíny, čerpací agregát, regulátory turbín a budenia, rozvodne, generátory, elektrické ochrany, blokové transformátory, procesné stanice,“ uvádza sa ďalej v opise predmetu zákazky. Maximálna lehota na vykonanie prác je stanovená na takmer deväť rokov (3210 dní).



Obstarávateľ zvolil v prípade tohto verejného obstarávania postup rokovacieho konania so zverejnením výzvy na súťaž. Lehota na prijímanie žiadostí o účasť je do 11. augusta do 10.00 h. Vodná elektráreň Gabčíkovo ročne vyrobí približne osem percent z celkovej ročnej spotreby elektrickej energie Slovenska. Ide o najväčšiu vodnú elektráreň na Slovensku.