VVS bude hľadať spôsob, ako by obce mohli získať predané akcie vodární

Košice 2. mája (TASR) - Pre obce a mestá, ktoré v minulosti predali akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., a chceli by sa do VVS opäť vrátiť ako akcionári, svitá reálna nádej. Vedenie VVS a Združenie obcí - bývalých akcionárov VVS podpísali memorandum o porozumení a spolupráci, ktorého cieľom je umožniť obciam opätovné získanie akcií VVS, ak sa nájde právne riešenie, ako to zrealizovať. Informovala o tom riaditeľka združenia Klub akcionárov VVS Miroslava Hančaková.



„Od odchodu niektorých akcionárov z VVS uplynulo viac ako 15 rokov. Ich rozhodnutiu v tom čase rozumieme,“ uviedol generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch s tým, že z vlastníctva akcií neplynuli obciam žiadne benefity, naopak, len ekonomická záťaž. „Rovnako chápeme súčasný záujem týchto akcionárov do VVS sa vrátiť a vnímame to ako ocenenie našej snahy o zlepšenie vzťahov s akcionármi, ktorého súčasťou je aj Dlhopisový program garantovaných výnosov. Záujem byť akcionárom spoločnosti je vždy dobrou vizitkou pre jej vedenie,“ dodal Prcúch.



Riaditeľ Združenia obcí - bývalých akcionárov VVS Roman Oklamčák priblížil, že záujem o návrat do VVS prejavilo niekoľko desiatok bývalých akcionárov s niekdajším podielom na základom imaní spolu vo výške 2,94 % a priemerným podielom na základnom imaní vo výške 0,04 % na obec. „Podpis memoranda vnímame ako veľmi jasné pristúpenie vedenia VVS k tejto téme a verím, že sa podarí nájsť riešenie, ktoré bude pre všetky strany prínosom a bude legislatívne schodné,“ dodal.



Klub akcionárov VVS informoval, že akcionármi VVS je dnes viac ako 760 miest a obcí. Malý podiel v súlade so zákonom vlastní aj samotná spoločnosť, ten však nie je dostatočný na to, aby pokryl záujem bývalých akcionárov. Väčšina vlastných akcií, ktoré vodárne v minulosti odkúpili od akcionárov, zanikli znížením základného imania. Vlastné akcie vtedy VVS vykupovala s cieľom predísť možnému ovládnutiu spoločnosti inými akcionármi, než sú mestá a obce. Hoci VVS získala ďalšie vlastné akcie v rámci Dlhopisového programu garantovaných výnosov kvázi zámenou za dlhopisy Voda spieva I., použitie týchto akcií neprichádza do úvahy. Klub akcionárov VVS pripomína, že tieto akcie musia ostať v držbe vodární až do uplynutia splatnosti dlhopisov, čo je ešte 19 rokov, prípadne do žiadosti niektorej obce o predčasnú spätnú zámenu.



„Plne podporujeme myšlienku návratu každej samosprávy do VVS, ak o to prejaví záujem,“ uviedol člen predstavenstva VVS a podpredseda správnej rady Klubu akcionárov VVS Daniel Krátký. „Teraz je loptička na našej strane a musíme nájsť spôsob, ako to umožniť. Na tento účel bola vytvorená spoločná pracovná skupina zástupcov strán, ktorej úlohou je do 16. októbra 2025 navrhnúť možné riešenie,“ dodal.