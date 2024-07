Vodári: Do dlhopisového programu po roku vstúpilo takmer 130 obcí

Košice 4. júna (TASR) - Záujem o vstup do Dlhopisového programu garantovaných výnosov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) dosiaľ prejavilo 360 miest a obcí vlastniacich spolu viac ako 62 percent akcií VVS. Vstup do programu už riadne schválilo a proces vstupu do programu zavŕšilo takmer 130 akcionárov, pričom títo upísali dlhopisy Voda spieva I. v celkovej menovitej hodnote takmer 15 miliónov eur. Informovala o tom vo štvrtok riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.



Možnosť registrácie do dlhopisového programu spustili pred rokom. Ide o program pravidelnej výplaty výnosov samosprávam, ktoré sa doň zapoja.



"Vstup do programu musia schvaľovať obecné zastupiteľstvá, čo je pomerne náročný, niekoľko mesiacov trvajúci proces. Veľkú úlohu v ňom zohráva úzka spolupráca s Klubom akcionárov VVS, ktorý zabezpečuje informovanie akcionárov o podrobnostiach a všetkých náležitostiach programu a zabezpečuje pre samosprávy príslušné právne podklady," uviedol riaditeľ akvizičného oddelenia Klubu akcionárov VVS Matej Smorada.



Klub akcionárov VVS uvádza, že cestou k pravidelnej výplate finančných výnosov je dočasná a kedykoľvek vratná "zámena" akcií za dlhopisy VVS. Ide o dočasnú a kedykoľvek realizovateľnú spätnú "zámenu" jedného cenného papiera za iný cenný papier tej istej spoločnosti.



Akcionármi VVS je viac ako 700 miest a obcí východného Slovenska. Najvyšší kontrolný úrad SR v januári upozornil samosprávy na viaceré riziká pre rozvoj spoločnosti i jej akcionárov v dlhopisovom programe VVS. Vodárne deklarovali, že výplata výnosov z dlhopisov nebude mať za následok zvýšenie cien vodného a stočného. Odmietli tiež obavy zo skrytej privatizácie s tým, že získanie podielu vo VVS akýmkoľvek súkromným subjektom vylučuje zákon.