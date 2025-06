Východoslovenská vodárenská spoločnosť dosiahla stratu 439.000 eur

Košice 19. júna (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a.s. dosiahla za rok 2024 zisk pred zdanením 198.607 eur. Po zúčtovaní daní predstavuje strata VVS 438.759 eur. Keďže východiská pre rok 2024 predpokladali stratu 6,45 milióna eur, výsledné hospodárenie sa tak oproti plánu podarilo zlepšiť o 6,64 milióna eur. Na štvrtkovom valnom zhromaždení VVS o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Stanislav Prcúch. TASR o tom informovalo združenie Klub akcionárov VVS.



„Akcionári veľkou väčšinou (86,79 %) potvrdili pokračovanie v Dlhopisovom programe garantovaných výnosov,“ oznámil ďalej Klub akcionárov VVS. Z ekonomických výsledkov zverejnených predstavenstvom vyplýva, že až 12,7 % z celkových 130,72 milióna eur tržieb VVS nepochádza z tržieb za pitnú a odvedenú vodu (vodné a stočné). To podľa združenia znamená, že 16,6 milióna eur zarobila VVS z iných cenovo neregulovaných zdrojov, ako je vodné a stočné.



Akcionári dostali aj informáciu o miere regulácie vodárenských spoločností Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Tá je dnes nastavená tak, že tržby za predaj pitnej vody nepokrývajú ani náklady na jej výrobu. Zabezpečovanie pitnej vody tak nie je zisková, ale stratová činnosť a na každom predanom metri kubickom pitnej vody VVS stráca v priemere 0,0964 eura,“ informovala riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.



Akcionári VVS podľa tlačovej správy odmietli zvýšiť zastúpenie zamestnancov v dozornej rade na 50 %. „Vyslali tým signál, že akcionári sú primárne tí, ktorí svojim mandátom v dozornej rade chcú kontrolovať dianie v spoločnosti a preberať za ňu zodpovednosť,“ uviedlo združenie.



Akcionári sa zhodli, že v najbližšej zmene stanov budú reflektovať dôležité opatrenia v dôsledku budúceho finálneho schválenia Európskej stratégie vodnej odolnosti. Záujem bývalých akcionárov, ktorí sa v minulosti zbavili svojich akcií VVS, vrátiť sa späť do akcionárskej štruktúry vodární, vzali súčasní akcionári na vedomie. Na vedení spoločnosti je teraz nájsť spôsob, ako to bude možné zrealizovať.



„Rôzni politickí dobrodruhovia sa v poslednom období snažia zastrašiť primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú akcionármi VVS, a tí tak, žiaľ, čelia bezprecedentnej dezinformačnej kampani. Naši akcionári však chápu, akú hru hrajú predstavitelia opozičného spektra a NKÚ. Podpora uznesení v priemerne 90 percentami hlasov akcionárov je na to jasná odpoveď,“ uviedol člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS Daniel Krátký.