VVS, klub akcionárov a ZMOS budú spolupracovať, podpísali memorandum

Košice 3. novembra (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a Klub akcionárov (KA) VVS sa dohodli na spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Bude sa týkať aj Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Vyplýva to z podpísaného memoranda o spolupráci, informovala TASR riaditeľka KA VVS Miroslava Hančaková.



Oblasťami spolupráce bude vzdelávanie primátorov a starostov v oblasti vykonávania akcionárskych a iných práv vo vzťahu k VVS a jej aktivitám, vzdelávanie o možnostiach pravidelných ročných výnosov z VVS do rozpočtov samospráv, ktoré sú akcionármi vodární, informovanie o trendoch a inováciách v oblasti vodárenstva, presadzovanie spoločných záujmov vo vzťahu k vláde či koordinácia pripomienok v rámci legislatívneho procesu.



"ZMOS združuje všetky mestá a obce na celom Slovensku a vodárenské spoločnosti majú svojich akcionárov práve tieto mestá a obce, takže od spolupráce, aj na úrovni Asociácie vodárenských spoločností (AVS), ktorá už so ZMOS podpísala memorandum o spolupráci pred časom, si sľubujeme efektívnejší tlak na všetky orgány, aby sme dokázali presadiť záujmy vodárenstva a, samozrejme, aby sme tak zabezpečili dodávky pitnej vody a čistenie odpadových vôd na úrovni 21. storočia," povedal predseda dozornej rady VVS a prezident AVS Stanislav Hreha.



Predseda ZMOS Jozef Božik skonštatoval, že otázka zabezpečenia dodávky kvalitnej pitnej vody je bytostným záujmom každej obce a každého mesta. "Našou snahou je, aby obce a mestá pomáhali pri rozvoji vodárenských spoločností, a preto veľká časť starostov a primátorov sa priamo angažuje aj v orgánoch vodárenských spoločností. ZMOS považuje v novej etape svojej existencie za kľúčové, aby spolupráca medzi vodárňami a ZMOS bola čo najužšia práve preto, že potrebujeme presadzovať spoločné záujmy občanov vo vzťahu k vláde, ale aj Národnej rade SR," uviedol.



Oblasťou spolupráce bude aj výplata výnosov obciam a mestám, ktoré sú akcionármi vodární, prostredníctvom dlhopisového programu VVS. "Je to nóvum, ktoré zatiaľ na Slovensku realizované nebolo. Samozrejme, že počúvame hlasy pozitívne a niektoré, ktoré sú aj s obavami, ale v každom prípade to vnímam tak, že pokiaľ sa táto aktivita podarí a bude spojená s úspešným vnímaním aktivít VVS, je to cesta, po ktorej môžu kráčať aj ďalšie vodárenské spoločnosti," dodal Božik.