VVS: Limitácia hlasov akcionárov je obranou proti ovládnutiu vodární

Košice 10. augusta (TASR) - Efektívne riešenie, ako predísť hrozbe ovládnutia vodárenskej spoločnosti jediným akcionárom a tzv. skrytej privatizácii, je limitácia maximálneho počtu hlasov akcionárov. Myslí si to Poradný orgán Správnej rady Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), ktorý poveril správnu radu presadzovať prijatie legislatívy na zavedenie tohto pravidla pre všetky vodárenské spoločnosti.



"Poradný orgán Správnej rady Klubu akcionárov sa zaoberal otázkou zachovania charakteru akcionárskej štruktúry VVS v súčasnej diverzifikovanej podobe. Členovia poradného orgánu, ktorými sú starostovia a primátori miest a obcí, ktoré sú akcionármi VVS, sa zhodli na záujme zamedziť zmene akcionárskych pomerov a možnosti ovládnutia vodární jediným akcionárom," informovala TASR vo štvrtok riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková. Tlačová správa poukázala na to, že obmedzenie počtu hlasov pre akcionárov na určitú maximálnu hranicu bez ohľadu na to, koľko má daný akcionár akcií, je bežné v mnohých spoločnostiach v Európe.



"Toto opatrenie by zaistilo, že malí akcionári nestratia svoj vplyv na spoločnosť. V takejto situácii totiž zásadné rozhodnutia na valnom zhromaždení nedokáže presadiť jediný akcionár, ale je na to potrebný široký konsenzus mnohých malých akcionárov," uviedol člen Správnej rady Klubu akcionárov Daniel Kratky.



Takéto opatrenie má podľa poradného orgánu preventívny charakter a odradiť má kohokoľvek od snahy pokúšať sa v spoločnosti získať dominantné postavenie prípadným skupovaním akcií. Ďalším efektom má byť ukončenie "šírenia obáv a fám zo skrytej privatizácie VVS".



V súvislosti so spustením Dlhopisového programu garantovaných výnosov Valné zhromaždenie VVS, a. s., v júni schválilo výkup vlastných akcií spoločnosťou VVS.