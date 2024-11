VVS podporuje záujem štátu riešiť dlh na vodárenskej infraštruktúre

Košice 28. novembra (TASR) - Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) víta a podporuje záujem SR zastúpenej ministerstvom životného prostredia o aktívne riešenie investičného dlhu štátu na vodárenskej infraštruktúre. Akcionári rovnako vítajú prípadný vstup štátu do akcionárskej štruktúry VVS za predpokladu, že to bude súčasťou riešenia investičného dlhu štátu v tejto oblasti. Vyplýva to zo záverov stredajšieho (27. 11.) Valného zhromaždenia Klubu akcionárov VVS, o ktorých informovala riaditeľka tohto občianskeho združenia Miroslava Hančaková.



Akcionári VVS reagovali na legislatívnu iniciatívu ministerstva životného prostredia. Poukázali pritom na to, že nikde nezaznelo ani slovo o tom, kedy, koľko a akým spôsobom chce štát investovať do vodárenskej infraštruktúry. Témou bola aj pripravovaná povinnosť predkupného práva v prospech štátu v prípade, že by niektorý akcionár chcel nenávratne predať akcie vodárenskej spoločnosti.



"Klub akcionárov VVS nemá dnes povedomie o takých akcionároch Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí by prijali alebo mali zámer prijať na úrovni obecného zastupiteľstva rozhodnutie vedúce k definitívnemu odchodu z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti," uvádza sa v komuniké z valného zhromaždenia. Klub akcionárov VVS pritom "bez ďalšieho plne podporuje ten status quo, na základe ktorého akcionármi vodárenských spoločností na Slovensku môžu byť len subjekty verejného práva".



Valné zhromaždenie združenia zvolilo za člena správnej rady Stanislava Hrehu, ktorý je predsedom dozornej rady VVS a bývalým generálnym riaditeľom vodární. Akcionári predĺžili mandát doterajším členom správnej rady klubu Danielovi Kratkemu a Petrovi Littmanovi.



Občianske združenie Klub akcionárov VVS uvádza, že v súčasnosti zastupuje 72 % akcionárov VVS s podielom viac ako 51 % na základnom imaní spoločnosti.