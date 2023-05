VVS ponúka k svojmu výročiu generálny pardon pre odberateľov načierno

Košice 18. mája (TASR) – Generálny pardon pre tých, ktorí načierno odoberajú vodu alebo odvádzajú odpadové vody do kanalizácie, ponúka Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS). Pri príležitosti 20. výročia vzniku spoločnosti o tom vo štvrtok informoval jej generálny riaditeľ Stanislav Prcúch.



"Znamená to, že ak sa v čase od 18. mája do 18. júna tohto roku fyzické alebo právnické osoby prihlásia v zákazníckych centrách vodární, nebude im spätne účtovaná škoda, ktorá doteraz spoločnosti vznikla neoprávneným odberom alebo odvádzaním. S takýmito odberateľmi uzatvoríme zmluvný vzťah odo dňa prihlásenia," uviedol. Po 18. júni začnú vodárne v spolupráci s primátormi miest a starostami obcí kontrolovať napojenie na dodávku pitnej vody, ako i spôsob likvidácie odpadových vôd z jednotlivých nehnuteľností. Na čierneho odberateľa uplatnia z toho vyplývajúce dôsledky.



Ďalšou aktivitou spoločnosti je bezplatná analýza vody z domových studní v ukazovateli dusičnany v dňoch 1. a 2. júna. Vykonávané budú v zákazníckych centrách od 8.00 do 13.00 h. Na rozbor stačí doručiť tri decilitre vody zo studne odobratej v ten istý deň v čistej sklenenej alebo plastovej fľaši. Jedna osoba môže priniesť maximálne tri vzorky.



VVS vznikla v roku 2003 a prevádzkuje najrozsiahlejšiu vodárenskú sieť v krajine. Pôsobí v rámci Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, jej akcionármi sú mestá a obce. V súčasnosti má 769 akcionárov. Vo svojich deviatich závodoch a na generálnom riaditeľstve zamestnáva 2056 zamestnancov.



V rámci vízií a plánov VVS generálny riaditeľ spomenul snahu o sebestačnosť čistiarní odpadových vôd v oblasti elektrickej energie, ponuku komplexnejších služieb zákazníkom, rozširovanie benefitov pre zamestnancov či vytvorenie investičného fondu. Okrem budovania nových kapacít vodovodov a kanalizácií je to aj plán obnovy. Spoločnosť bude ďalej pokračovať v projekte Čisté obce. Jedným z pilotných projektov bude zvážanie žumpových vôd pre obce bez možnosti kanalizácie do centrálnej čistiarne odpadových vôd. "Predpokladáme, že v takých istých cenách ako je stočné, aby ľudia mohli likvidovať odpadové vody podobne ako v obciach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia," konštatoval Prcúch.



Spoločnosť uvádza, že v priebehu 20 rokov narástol jej majetok štvornásobne, čo bolo zásluhou investičných akcií, najmä eurofondových. "Spoločnosť sa zamerala na rekonštrukciu, ale aj na výstavbu nových vodovodných a kanalizačných radov a čistiarní odpadových vôd. Ku dnešnému dňu úspešne zrealizovala a spustila do prevádzky 27 vodohospodárskych projektov financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu," uviedol investičný riaditeľ VVS Róbert Hézsely. S rozširovaním vodárenskej infraštruktúry súvisí narastajúca krivka napojenosti obyvateľstva na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.