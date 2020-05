VVS predstavila výsledky Analýzy spotrebiteľskej spokojnosti

Košice 20. mája (TASR) - Spolu 94 percent zákazníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) je úplne alebo čiastočne spokojných so spoločnosťou. Menej spokojní sú s cenami za poskytované služby a s čakaním pri spojení s call centrom. Vyplýva to z Analýzy spotrebiteľskej spokojnosti VVS. Podľa ekonomickej riaditeľky a členky predstavenstva VVS Anity Gašparíkovej chcú nedostatky riešiť zlepšovaním informovanosti.



„Najvyššiu mieru spokojnosti sme dosiahli v prehľadnosti faktúr a v prístupe zamestnancov či už v poskytovaní služieb, alebo poskytovaní informácií, a tiež v prijímaní žiadostí v zákazníckych centrách,“ povedala s tým, že najväčší dôvod nespokojnosti je cena vody, čo sa týka 67 percent zákazníkov - prípadne sa sťažujú na nedoplatky. „Šestnásť percent zákazníkov je nespokojných s množstvom informácií alebo so zlou komunikáciou zo strany VVS, 11 percent vníma ako dôvod nespokojnosti časté odstávky vody, poruchy, havárie a deväť percent je nespokojných s kvalitou vody,“ dodala Gašparíková s tým, že považuje za dôležité zlepšiť informovanie prostredníctvom online komunikácie, sociálnych sietí a formou elektronickej komunikácie.



Ako tvrdí, z analýzy vyplýva, že zákazníci hodnotia VVS ako transparentnú spoločnosť. Tiež skonštatovala, že miera informovanosti zákazníkov o právnom statuse VVS je veľmi nízka. Podľa jej slov hoci vodárne poskytujú všade rovnaký rozsah služieb a spôsob informovania, miera nespokojnosti sa líši podľa regiónov. Najspokojnejších zákazníkov evidujú v regiónoch Michalovce, Humenné a Bardejov. Menej spokojní sú zákazníci, ktorí spadajú pod závody Košice, Rožňava a Prešov.



Akcionári vodární pred rokom na valnom zhromaždení spoločnosti zaviazali predstavenstvo firmy k realizácii Vízie transparentnosti. Analýza spotrebiteľskej spokojnosti bola jednou z jej hlavných úloh. Prieskum realizovali v marci na vzorke 1010 respondentov. Zamerali sa na zistenie celkovej spokojnosti zákazníkov s VVS, ale aj na vnímanie spoločnosti z pohľadu transparentnosti, právnej formy a spoločenskej zodpovednosti.