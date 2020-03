Východoslovenská vodárenská sprísnila opatrenia, pitnú vodu zabezpečia

Košice 13. marca (TASR) – Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) sprísňuje opatrenia v súvislosti so šírením nákazy novým koronavírusom. Verejnosť ubezpečuje, že plynulá dodávka pitnej vody je zabezpečená bez ohľadu na vzniknutú situáciu.



„Pre zvýšenú ochranu pitnej vody VVS sprísnila ochranu všetkých svojich vodohospodárskych objektov. Platí na nich až do odvolania úplný zákaz vstupu cudzím osobám. Pracovníci týchto objektov museli prijať sprísnené hygienické opatrenia a takisto zvýšenú osobnú ochranu - predovšetkým zabezpečenie rúškami,“ informovali o tom TASR vodárne.



Ako ďalej uvádzajú, nebudú prijímať žiadne objednávky na analýzy vôd od externých objednávateľov. „Zamestnanci spoločnosti nebudú chodiť odoberať vzorky do domácností objednávateľov. Je to z dôvodu ochrany zamestnancov, aby ich spoločnosť ochránila od možnej nákazy, aby mohli vykonávať analýzy vzoriek, ktoré podľa platnej legislatívy musia zabezpečovať vodárenské spoločnosti,“ dodáva VVS s tým, že prijíma aj sprísnené opatrenia na ochranu montérov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na odstraňovaní porúch či havarijných situácií.



Spoločnosť tvrdí, že v prípade ochorenia pracovníkov dokáže zabezpečiť záložnú pracovnú silu, pričom postupuje v súlade s krízovým plánom, ktorý sa pravidelne aktualizuje.



VVS tento týždeň pre verejnosť uzatvorila aj všetky svoje zákaznícke centrá a zrušila všetky exkurzie pre školy. Call centrum a mailová komunikácia ostávajú naďalej k dispozícii.