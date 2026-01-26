< sekcia Ekonomika
VVS vyplatí 150 obciam a mestám výnos z dlhopisov takmer milión eur
Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s. po druhýkrát vyplatí výnosy tým obciam a mestám, ktoré vlastnia dlhopisy Voda spieva I.
Autor TASR
Košice 26. januára (TASR) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s. po druhýkrát vyplatí výnosy tým obciam a mestám, ktoré vlastnia dlhopisy Voda spieva I. Ročné výnosy dlhopisov v celkovom objeme takmer jeden milión eur získa 150 miest a obcí, celkovo takmer 20 percent akcionárov VVS. Informovala o tom riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.
VVS tak opätovne naplní svoj záväzok vyplatiť šesťpercentný ročný výnos tým obciam, ktoré sa rozhodli zapojiť do historicky prvého dlhopisového programu v sektore vodárenstva na Slovensku. Výplata výnosu (kupónu) z dlhopisov prebieha každoročne vždy k 31. januáru a realizuje ju administrátor emisie Slovenská sporiteľňa.
„Stopäťdesiat miest a obcí, ktoré nám dôverujú, získajú pravidelný každoročný príjem do obecnej pokladnice. Naše výsledky jasne ukazujú, že dlhopisy Voda Spieva I. sú jedným z nástrojov, ako našim akcionárom priniesť atraktívny výnos,“ uviedol Daniel Kratky, podpredseda predstavenstva VVS.
Minulý rok sa vyplácal tzv. skrátený kupón (short-coupon) za obdobie od 2. apríla 2024 do 30. januára 2025. Tentoraz obce a mestá, ktoré sa zapojili do dlhopisového programu, získajú prvýkrát plný výnos za 12 mesačné obdobie, čiže od 31. januára 2025 do 30. januára 2026.
„Najväčším investorom do dlhopisov Voda Spieva I. zo 150 zapojených akcionárov VVS je mesto Bardejov, ktoré získa ročný výnos 160.425 eur. Medzi vlastníkov našich dlhopisov patria aj mestá Stropkov, Sečovce, Revúca, Rožňava, Kráľovský Chlmec, ale aj obec Valaliky, v ktorej katastri sa stavia závod spoločnosti Volvo, a obec Kečovo, ktorá sa ako prvá zapojila do dlhopisového programu,“ informoval riaditeľ akvizičného oddelenia a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS Matej Smorada.
„Mesto Bardejov tieto zdroje použije na financovanie takých investičných aktivít, ktoré zabezpečia jeho ďalší dynamický rozvoj a zvýšenie životného komfortu obyvateľov. Najmä v ťažkých časoch konsolidácie ich totiž považujeme za mimoriadne dôležité,“ uviedol bardejovský primátor Boris Hanuščák.
