Volkswagen obnoví rokovania v súvislosti s emisnou kauzou

Berlín 20. februára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen a organizácia na ochranu spotrebiteľov VZBV obnovia rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu, ktorá sa týka hromadnej žaloby podanej za podvod s emisiami.



Volkswagen sa dostal do problémov v septembri 2015, keď americký Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) zverejnil, že firma nainštalovala do státisícov naftových áut v USA softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Spoločnosť neskôr zavádzanie pri emisných testoch priznala s tým, že po cestách jazdí vo svete okolo 11 miliónov áut s problematickým softvérom, z toho približne 2,4 milióna v Nemecku.



Emisný škandál stál firmu na pokutách, kompenzáciách a úpravách vozidiel doteraz viac než 30 miliárd USD (27,80 miliardy eur), z toho väčšinu financií vyčlenila v rámci dohody v USA. Čo sa však týka Nemecka, spoločnosť uviedla, že tamojšie zákony sú iné než v USA a nemeckí zákazníci preto nárok na odškodnenie nemajú.



Už vyše roka však v Nemecku môžu spotrebitelia podávať hromadné žaloby. Umožnila to nová legislatíva, ktorá v krajine začala platiť od novembra 2018 a ktorá dáva spotrebiteľským organizáciám možnosť zastupovať spotrebiteľov, ktorí by v obave pred vysokými nákladmi na súdne konanie sami žalobu nepodali.



Súd v Braunschweigu, ktorý už skôr vyzval VW, aby žalobu urovnal, vo štvrtok informoval, že Volkswagen a VZBV prijali jeho návrh obnoviť rokovania s cieľom spor urovnať. Podľa VZBV by sa rokovania mali začať už čoskoro. Súhlas s rokovaniami potvrdil aj hovorca Volkswagenu, ďalšie informácie však neposkytol.



(1 EUR = 1,0790 USD)