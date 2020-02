VW a spotrebiteľská federácia dosiahli komplexnú dohodu o odškodnení

Brunswick 28. februára (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) a Federácia nemeckých spotrebiteľských organizácií (VZBV) dosiahli „komplexnú dohodu“ o náhrade škody majiteľom, ktorých zasiahol škandál s emisiami dieselových motorov v modeloch VW. Oznámil to v piatok súd v meste Brunswick.



Podrobnosti budú zverejnené až popoludní, uviedol súd. Predseda súdu Wolfgang Scheibel bol tzv. mediátorom na rokovaniach medzi zástupcami automobilového koncernu VW a spotrebiteľskej skupiny VZBV.



Začiatkom tohto mesiaca VW oznámil, že vlastníkom svojich modelov s dieselovým motorom v Nemecku vyplatí 830 miliónov eur, aj keď rokovania so spotrebiteľmi o urovnaní sporu zlyhajú.



V polovici februára pritom nemecké médiá zverejnili správu, že rozhovory, ktoré sa začali v januári, skolabovali pre požiadavky právnikov VZBV na uhradenie poplatku za právne služby vo výške 50 miliónov eur.



Federácia nemeckých spotrebiteľských organizácií zastupuje viac ako 400.000 majiteľov áut z produkcie VW, ktorí požadovali odškodnenie hlavne za stratu z hodnoty svojich automobilov po tom, ako sa ukázalo, že produkujú viac emisií, ako VW tvrdil.



V roku 2015 sa automobilka priznala, že v dieselových motoroch používala nelegálny softvér, ktorý jej pri emisných testoch umožnil zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. To viedlo k množstvu trestných stíhaní a súdnych sporov.