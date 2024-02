Volkswagen chce udržať objem investícií na stabilnej úrovni

Berlín 6. februára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) plánuje udržať objem svojich investícií v najbližších rokoch na stabilnej úrovni. To znamená, že aj v nasledujúcom päťročnom období by jej plánované výdavky mali dosiahnuť približne 180 miliárd eur. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu denníka Handelsblatt.



Na základe troch zdrojov oboznámených s plánmi firmy počíta VW v rokoch 2024 až 2028 s investíciami približne za 180 miliárd eur. To je rovnaký objem, aký si automobilka stanovila v marci minulého roka na obdobie 2023 - 2027. V tom období zároveň spoločnosť uviedla, že viac než dve tretiny z celkového objemu investícií pôjdu na elektrifikáciu vozidiel a digitalizáciu.



Dozorná rada investičný plán schválila, dodala však, že za určitých okolností môže odsúhlasený objem investícií zredukovať, napísal Handelsblatt. Vedenie automobilky sa k informáciám nevyjadrilo, uviedlo iba, že podrobnejšie informácie budú známe po zverejnení výsledkov za minulý rok, čo Volkswagen urobí 13. marca.