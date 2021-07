VW, Daimler a Volvo chcú vybudovať nabíjacie stanice pre nákladné autá

ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 5. júla (TASR) - Poprední výrobcovia nákladných vozidiel spoločností Volkswagen (VW), Daimler a Volvo v pondelok oznámili, že spoja svoje sily s cieľom vybudovať sieť 1700 nabíjacích miest pre ťažké úžitkové vozidlá v Európe, ktoré budú využívať tzv. zelenú elektrinu.Ich plán predpokladá investíciu vo výške 500 miliónov eur na realizáciu päťročného projektu. Spoločnosti dúfajú, že sa k nim pripoja ďalší partneri a získajú aj verejné financie na vybudovanie ďalších nabíjacích staníc pre nákladné vozidlá a autobusy na batérie.Vysokovýkonné nabíjacie stanice budú využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov a budú umiestnené v blízkosti diaľnic, ako aj v logistických a cieľových bodoch. Budú tiež otvorené pre všetky značky úžitkových vozidiel. Projekt má riadiť spoločný podnik, ktorý by mal začať prevádzku na budúci rok.Všetky tri spoločnosti ďalej uviedli, že dúfajú, že projekt bude pôsobiť ako katalyzátor a umožní realizáciu tzv. Zelenej dohody Európskej únie. Tá počíta s uhlíkovo neutrálnou nákladnou dopravou do roku 2050.Poukázali na nedávnu správu, ktorá vyzýva na inštaláciu 15.000 vysokovýkonných nabíjacích bodov v Európe do roku 2025, čo podporí prechod na elektrické vozidlá.Matthias Gründler, riaditeľ spoločnosti Traton, nákladnej divízie koncernu Volkswagen, vo vyhlásení skonštatoval, že „“. Iniciatíva je podľa neho prvým krokom k urýchleniu prechodu na budúcnosť bez fosílnych palív pre sektor diaľkovej dopravy.Druhým krokom by podľa neho mala byť silná angažovanosť EÚ pri rozšírení siete nabíjacích staníc v celej Európe.Táto iniciatíva nie je pritom prvou takouto spoluprácou medzi výrobcami nákladných vozidiel a autobusov v Európe. Daimler a Volvo v marci ohlásili spoločný podnik na vývoj vodíkových palivových článkov pre ťažké nákladné vozidlá.