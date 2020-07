Volkswagen do konca roka zmrazil prijímanie nových ľudí

Berlín 15. júla (TASR) – Nemecká automobilka Volkswagen zmrazila do konca tohto roka vo svojej rovnomennej značke prijímanie nových zamestnancov. Uviedol to šéf značky Ralf Brandstätter.



Napriek miernemu zotaveniu v oblasti dopytu je predaj áut stále pod úrovňou spred koronavírusovej krízy, povedal Brandstätter v rozhovore pre firemný časopis, z ktorého citovala agentúra Reuters.



„Aj naďalej sme pod silným tlakom nákladov. Dodávky, a tým aj tržby výrazne klesli, na druhej strane, náklady sú stále vysoké. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli nových ľudí neprijímať," povedal Brandstätter. Garancie udržania súčasných pracovných miest pre nemeckých zamestnancov do roku 2029, ktoré automobilka dala, však zostávajú podľa šéfa značky VW v platnosti.



V tejto súvislosti predseda podnikovej rady VW Bernd Osterloh v rozhovore pre denník Wolfsburger Allgemeine Zeitung povedal, že očakáva, že produkcia v závode vo Wolfsburgu dosiahne tento rok približne 500 000 vozidiel. To je zhruba o 200 000 áut menej, než sa pôvodne plánovalo.