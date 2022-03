Volkswagen hľadá náhradu za výrobu komponentov na Ukrajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Wolfsburg 26. marca (TASR) – Vojna na Ukrajine zasiahla dodávky kľúčových komponentov pre automobilovú skupinu Volkswagen (VW). Jej dodávatelia sa snažia nájsť riešenia v zahraničí a zároveň ubezpečiť Ukrajincov, že krajinu neopúšťajú. TASR o tom informuje na základe správy AFP.Nemecký gigant VW musel rovnako ako ostatné automobilky obmedziť výrobu po invázii Ruska na Ukrajinu, ktorá prinútila mnohé tamojšie továrne zatvoriť brány vrátane dodávateľov automobilových komponentov pre celú Európu.To je ďalšia komplikácia pre automobilový sektor, ktorý už dva roky zápasí s nedostatkom počítačových čipov a ďalšími ťažkosťami v dodávateľských reťazcoch v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.povedal Murat Aksel, člen predstavenstva VW pre nákup, novinárom v centrále koncernu vo Wolfsburgu.dodal.Okrem výroby rôznych dielov pre automobily je Ukrajina jedným z najväčších európskych dodávateľov káblových zväzkov pre automobilky. Káblový zväzok je označovaný zavozidla.Vo Wolfsburgu, v centrále VW, zhruba 150-členná pracovná skupina expertov koncernu a zástupcov ukrajinského priemyslu autodielov horúčkovito pracuje na udržaní zásobovacích liniek. Zvažujú celú škálu riešení, od získavania náhrad určitých dielov alebo zmeny dodávateľa tam, kde je to možné, až po radikálnu možnosť vytvoreniacelých tovární.Najpravdepodobnejšími destináciami pre tieto náhradné továrne sú lokality a krajiny vo východnej Európe alebo na severe Afriky (Maghreb), kde sú náklady zvyčajne nižšie a kde spoločnosti môžu zmeniť účel alebo rozšíriť už existujúce továrne.Aksel poznamenal, že všetkých 16 ukrajinských závodov, ktoré dodávajú VW káble, beží len na 30 až 40 % normálneho výkonu. A situácia je. Jedna továreň mimo Kyjeva už bola zduplikovaná v Rumunsku.povedal Geng Wu, jeden z vedúcich členov pracovnej skupiny.Celkovo by sa tak v najbližších mesiacoch muselo vyškoliť približne 55.000 zamestnancov a bude potrebných 90.000 kilometrov štvorcových továrenskej plochy pre stroje a vybavenie, pričom na dodávky niektorých sa bude musieť čakať dlhé mesiace.Nemecká firma Leoni, hlavný dodávateľ VW na Ukrajine, už presunula časť výroby elektroinštalačných systémov do existujúceho tuniského závodu a ďalšie kapacity čoskoro otvorí v Rumunsku.Leoni však zdôraznila, že nemá v úmysle otočiť sa chrbtom Ukrajine, ktorá sa snaží odolať ruským útokom. Firma obnovila časť výroby na Ukrajine 2. marcapovedal prevádzkový riaditeľ Leoni Ingo Spengler.Staré sovietske bunkre pri dvoch továrňach v regióne Ľvov boli zrekonštruované, aby pomohli udržať zamestnancov v bezpečí.Spoločnosť tento týždeň obnovila nočné zmeny, čím sa produkcia vrátila na 70 % bežnej produkcie. To zase pomohlo VW reštartovať montážne linky vo Wolfsburgu skôr, ako sa očakávalo.povedal Aksel, ktorý začiatkom tohto mesiaca so Spenglerom navštívil Ukrajinu.Bez fungujúcich ukrajinských tovární však budú európske závody na výrobu automobilov vsituácii, dodal Wu.Samozrejme, námaha a peniaze vložené do vytvárania nových výrobných kapacít sa stanú zbytočné, ak sa situácia na Ukrajine nečakane zlepší. VW sa však domnieva, že ide o finančné riziko, ktoré sa oplatí podstúpiť. Náklady na zastavenie výroby áut sú totiž obrovské, pripomenul Aksel.Volkswagen plánuje využiť tiež skúsenosti z Ukrajiny na