VW je pripravený prijať opatrenia po obmedzeniach na vývoz z Číny

Berlín/Peking 6. júla (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen uviedla, že monitoruje situáciu na trhu s kovmi po tom, ako Čína rozhodla o zavedení kontroly vývozu kovov používaných vo vyspelých technológiách, okrem iného pri výrobe polovodičov a elektrických vozidiel. Informovala o tom agentúra Reuters.



Čína začiatkom týždňa oznámila, že od 1. augusta začne s kontrolou vývozu niektorých výrobkov z gália a germánia. Navyše, čínsky poradca pre obchodnú politiku pár dní na to uviedol, že "je to iba začiatok," čo medzi firmami vyvolalo obavy z ďalších reštrikcií, obmedzenia dodávok a rastu cien. Gálium sa používa pri produkcii radarov, rádiokomunikačných zariadení či satelitov, germánium pri výrobe niektorých počítačových čipov, plastov a vojenských prístrojov, ako sú napríklad prístroje na nočné videnie.



Volkswagen, ktorý tiež potrebuje pri výrobe gálium a germánium, uviedol, že "v prípade potreby je spolu s partnermi pripravený prijať potrebné opatrenia". Detaily však nezverejnil.



Kontroly vývozu citlivých kovov pravdepodobne ešte viac zhoršia vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi, ktoré súperia o dominanciu vo výrobe čipov. "Ak rozhovory medzi USA a Čínou sa budú vyvíjať pozitívne, viaceré obmedzenia sa pravdepodobne uvoľnia, ak však dopadnú zle, obidve krajiny možno zavedú ešte väčšie sankcie," povedal analytik zo spoločnosti Capital Securities Liao Čchien-ju, pričom poukázal na začínajúce sa rokovania americkej ministerky financií Janet Yellenovej v Číne. Yellenová pricestovala vo štvrtok do Pekingu na štvordňovú návštevu s cieľom zmierniť napätie vo vzájomných vzťahoch.