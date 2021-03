VW plánuje do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť podiel elektromobilov

Wolfsburg 5. marca (TASR) - Volkswagen, rovnomenná značka nemeckej automobilovej skupiny Volkswagen (VW), plánuje do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť podiel plne elektrických vozidiel na celkovom európskom predaji. Oznámila to v piatok pri zverejnení svojej stratégie s názvom Accelerate (Urýchliť), ktorej cieľom je zrýchliť posun smerom k automobilom na batériu.



Druhá najväčšia automobilová skupina na svete najnovšie očakáva, že plne elektrické vozidlá budú do roku 2030 predstavovať viac ako 70 % celkového predaja áut v Európe.



„S Accelerate zvyšujeme rýchlosť na našej ceste k digitálnej budúcnosti,“ uviedol Ralf Brandstätter, ktorý vedie značku Volkswagen a sedí tiež v správnej rade celej skupiny VW. Tá vlastní tiež značky osobných áut Porsche, Audi, Seat, Škoda, Bentley či Lamborghini, ako aj výrobcov nákladných áut MAN a Scania.