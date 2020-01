VW pre koronavírus predlžuje odstávku výrobných liniek v Číne

Peking 30. januára (TASR) - Nemecký koncern Volkswagen plánuje pre vypuknutie epidémie koronavírusu v Číne predĺžiť odstávku výrobných liniek.



Jeho spoločný podnik so Shanghai Automotive Group (SAIC) mal pôvodne začať pracovať v pondelok 3. februára po skončení novoročných čínskych prázdnin. Podľa údajov spoločnosti budú linky stáť minimálne do 10. februára. Výroba v ďalšom spoločnom podniku s First Automotive Works (FAW) sa neobnoví pred 9. februárom.



Ďalšie rozhodnutie bude závisieť od vývoja epidémie: "Spoločnosť bude schopná preveriť, ako sa to vyvíja a prijať potrebné opatrenia," uvádza VW. Podľa neho dodávateľský reťazec funguje podľa plánu, keď sa výroba obnoví. Plánované dodávky vozidiel klientov sú zatiaľ nezmenené.