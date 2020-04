VW sa už dohodol na odškodnení s väčšinou majiteľov áut v Nemecku

Berlín 20. apríla (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) už dosiahol dohody s 200.000 zo skupiny 260.000 klientov, ktorí sa pripojili k hromadnej žalobe spotrebiteľskej organizácie VZBV o odškodné v súvislosti s emisným škandálom dieselových vozidiel VW. Automobilka o tom informovala v pondelok.



Ďalších 21.000 prípadov je stále predmetom skúmania a možné kompenzácie sa pohybujú v pásme od 1350 do 6250 eur na auto. Konečný termín na urovnanie sporu bol predĺžený do 30. apríla, dodal VW. Presná suma závisí od veku a modelu automobilu.



Volkswagen by mal celkovo zaplatiť poškodeným 620 miliónov eur. Vyčlenil si bokom 830 miliónov na pokrytie nákladov na urovnanie sporov so všetkými účastníkmi hromadnej žaloby pod vedením VZBV.



Dohoda predstavuje ďalší krok v snahe uzavrieť škandál z roku 2015, keď koncern pod tlakom dôkazov priznal používanie nelegálneho softvéru, ktorý umožňoval podvádzať pri testoch naftových motorov a maskovať skutočnú úroveň emisií oxidov dusíka.



Škandál už stál Volkswagen viac ako 30 miliárd USD (27,62 miliardy eur), ktoré musel zaplatiť za opravy, kompenzácie a pokuty.



V USA takmer všetci majitelia modelov nemeckej automobilky sa už v roku 2016 dohodli na vyrovnaní vo výške 25 miliárd USD. No v Nemecku VW argumentoval, že v krajine neexistuje právny základ na to, aby spotrebitelia požiadali o odškodnenie, pre odlišné zákony.



(1 EUR = 1,0860 USD)