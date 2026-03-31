VW Slovakia dosiahol vlani obrat 12 mld. eur a zisk 330 mil. eur
Ročná produkcia 336.905 vozidiel bola vlani približne na úrovni roka 2024.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 31. marca (TASR) - Volkswagen (VW) Slovakia potvrdil v roku 2025 svoje stabilné postavenie solídnymi výsledkami. Obrat dosiahol 12 miliárd eur, zisk pred zdanením predstavoval 330 miliónov eur. Ročná produkcia 336.905 vozidiel bola vlani približne na úrovni roka 2024. Informovali o tom v utorok predstavitelia spoločnosti na výročnej tlačovej konferencii.
„Výsledky roka 2025 potvrdzujú dlhodobú stabilitu nášho podniku a mimoriadne nasadenie našich zamestnancov. Napriek náročným podmienkam sa nám podarilo posilniť naše postavenie a urobiť dôležité kroky smerom k budúcnosti,“ uviedol Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW Slovakia.
Vývoj tržieb odráža aktuálne výrobné čísla. Napriek miernemu medziročnému poklesu produkcie vozidiel a potrebe kompenzovať negatívne externé vplyvy sa podniku podarilo udržať stabilnú situáciu.
„Na výsledkoch podniku sa podieľali tisícky našich zamestnancov, za čo im patrí v mene celého vedenia úprimné poďakovanie. Za ich nasadenie a dobre odvedenú prácu im každý rok prislúcha mimoriadna odmena nad rámec 13. a 14. platu. Tentoraz dosiahla jej priemerná výška 2122 eur,“ informoval Kirchert.
Z výrobných liniek bratislavského závodu Volkswagen Slovakia zišlo v roku 2025 celkovo 336.905 vozidiel. V sériovej výrobe bolo osem modelov pre zákazníkov štyroch značiek materského koncernu. SUV vozidlá tvorili 57 % produkcie, zvyšná časť patrila automobilom B-segmentu, ktorý je zastúpený modelmi Volkswagen Passat a Škoda Superb. Najväčším trhom boli európske krajiny, do ktorých smerovalo 65 % produkcie.
V roku 2025 sa závod pripravoval na štart sériovej výroby nového modelu Porsche Cayenne Electric, ktorý sa stal na prelome rokov prvým čisto elektrickým SUV vyrábaným v Bratislave. Ďalšie nové modely sú už vo finálnej fáze, pričom ich nábeh bude v tomto roku sprevádzať personálne posilnenie približne o 1200 nových zamestnancov vo výrobe vozidiel, ako napríklad v montáži či karosárni.
Druhý závod Volkswagen Slovakia so sídlom v Martine vyprodukoval počas uplynulého roka 21,6 milióna komponentov pre spaľovacie i elektrické pohony.
VW Slovakia je zároveň jedným z najväčších a najstabilnejších investorov v krajine. Celkovo na Slovensku preinvestoval za 35 rokov približne 6 miliárd eur, pričom investičný objem za posledných päť rokov predstavoval 1,3 miliardy eur, z toho v minulom roku tvorili investície 155 miliónov eur.
Na konci roka 2025 zamestnával Volkswagen Slovakia 11.400 ľudí, pričom už viac ako desaťročie presahuje počet zamestnancov desaťtisícovú hranicu. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov (bez započítania manažmentu) dosiahol v minulom roku 3123 eur. Zároveň zamestnancom poskytuje široký sociálny program, na ktorý podnik vynaložil v minulom roku takmer 23 miliónov eur.
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 takmer 8 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine.
