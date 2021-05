VW Slovakia investovala do výroby a infraštruktúry 4,6 mld. eur

Bratislava 29. mája (TASR) - Spoločnosť Volkswagen (VW) Slovakia, ktorá si v nedeľu 30. mája pripomenie 30. výročie svojho vzniku, doposiaľ investovala do výroby a infraštruktúry celkovo 4,6 miliardy eur. Uviedla to pre TASR Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagen Slovakia.



Medzi najväčšie investičné projekty, ktoré zabezpečili podniku dlhodobú perspektívu a zamestnanosť, podľa jej informácií patrí príchod SUV modelov do Bratislavy (štart produkcie v roku 2002), investície do novej karosárne pre modely značiek Audi a Volkswagen (štart produkcie v roku 2015) a výstavba karosárne a montážnej haly Porsche (štart produkcie v roku 2017).



Úspešné napredovanie a dlhodobú perspektívu spoločnosti podľa Kovarovič Makayovej naznačuje rozhodnutie, ktoré prijala dozorná rada koncernu koncom roka 2020. Do Bratislavy sa po vyše 30 rokoch vráti prvý model Volkswagen Passat a pribudne model Škoda Superb. Naplánované investície v krátkodobom horizonte dosahujú výšku do 500 miliónov eur, s čím je spojené zabezpečenie zamestnanosti a vznik nových, približne 2000 pracovných miest.



"Tridsaťročná história spoločnosti Volkswagen Slovakia je úspešným príbehom, za ktorým stoja tisícky zamestnancov. Viac ako 40 % z nich nám je verných vyše 10 rokov, čo dokazuje stabilitu a spoľahlivosť podniku ako zamestnávateľa. Za tento čas získal bratislavský závod vysokú odbornú kompetenciu a dôveru zo strany koncernu, ktorá bola zhmotnená do mnohých úspešných projektov," uviedol Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.



Kovarovič Makayová dodala, že VW Slovakia začínal v roku 1991 ako spoločnosť so stovkou zamestnancov v areáli bývalých Bratislavských automobilových závodov. V tom čase sa začal vyrábať prvý model značky VW na Slovensku – Volkswagen Passat. S príchodom nemeckej automobilky sa podľa nej začal písať príbeh modernej automobilovej produkcie na Slovensku.



Úspech tohto smerovania slovenského priemyslu dokazuje podľa hovorkyne skutočnosť, že globálne sa počas troch desaťročí stalo Slovensko automobilovou veľmocou s najvyšším počtom vyrobených vozidiel na obyvateľa. VW Slovakia v súčasnosti produkuje v Bratislave 9 modelov piatich značiek a objem produkcie sa pohybuje na úrovni státisícov kusov ročne.