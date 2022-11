VW Slovakia: Nové modely si vyžiadajú vytvorenie pracovných miest

Bratislava 22. novembra (TASR) – Zavedenie nových modelov Volkswagen Passat a Škoda Superb do výroby si v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia vyžiada aj vytvorenie niekoľko sto pracovných miest, okrem iného aj v logistike. Tá v súčasnosti denne pripravuje pre výrobu približne 70.000 zásobníkov s materiálom a so začiatkom výroby nových modelov sa tento počet zvýši o ďalších 11.000 zásobníkov, informovala v utorok hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.



"V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia aktuálne logistika zabezpečuje vyše 26.000 druhov dielov pre výrobu ôsmich modelov štyroch koncernových značiek. Do závodu smeruje každý deň viac ako 650 kamiónov s nakupovanými dielmi a ďalších 600 just in sequence nákladných vozidiel od lokálnych dodávateľov. Zo Slovenska pochádza až 25 % výrobného materiálu, čo predstavuje nákupný objem vo výške dvoch miliárd eur," priblížila Kovarovič Makayová.



Hlavnou tepnou logistiky vo Volkswagen Slovakia je logistické centrum. Diely sa dopravujú na miesto ich zabudovania do vozidiel po 217 trasách, z ktorých 40 % zabezpečujú automaticky riadené vozíky. Kovarovič Makayová dodala, že sa spoločnosť pripravuje na nasadenie novej generácie automaticky riadených vozíkov v novovznikajúcej karosárni a zavedie aj novinku v podobe vysokozdvižných automaticky riadených vozíkov.