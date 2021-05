VW Slovakia: Odstávka výroby SUV modelov bude pokračovať do 14. mája

Bratislava 7. mája (TASR) - Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej situácie s chýbajúcimi dielmi bude dočasná odstávka výroby SUV modelov vo VW Slovakia pokračovať do piatka 14. mája. Uviedla to pre TASR Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagen (VW) Slovakia. Bratislavský závod automobilky prerušil výrobu SUV modelov od štvrtka (29. 4.) do piatka 7. mája. Dôvodom je nedostatok polovodičových súčiastok.



Upozornila, že produkcia malých mestských vozidiel nie je dotknutá a beží ďalej podľa výrobného plánu. Zamestnancom dotknutých segmentov bude vyplatená náhrada mzdy ako prekážka na strane zamestnávateľa vo výške 75 % priemerného zárobku.



"Situáciu pozorne sledujeme a v spolupráci s koncernom na dennej báze nanovo vyhodnocujeme. V závislosti od nového stavu v zásobovaní dielmi urobí Volkswagen Slovakia všetko pre to, aby produkciu v priebehu roka v čo najväčšej možnej miere dohnal. Najvyššiu prioritu má pritom dodanie vyrobených vozidiel zákazníkom v tej najvyššej kvalite a v najkratšom možnom čase," zdôraznila Kovarovič Makayová.



Pripomenula, že v predchádzajúcich mesiacoch Volkswagen Slovakia v spolupráci s koncernom intenzívne a úspešne pracoval na tom, aby minimalizoval dôsledky celosvetového nedostatku polovodičov na produkciu. Vďaka flexibilnému riadeniu výrobného plánu a logistických procesov prišlo doteraz napriek náročnému stavu len k minimálnym dosahom na produkciu.



"Aktuálne však musíme vychádzať z toho, že v nasledujúcich mesiacoch zostane situácia v zásobovaní čipmi naďalej napätá. V predchádzajúcich týždňoch sa znova vystupňovala, napríklad aj pre snehové búrky v americkom Texase, v dôsledku ktorých museli tamojší veľkí výrobcovia čipov prerušiť, respektíve zredukovať výrobu, ako aj z dôvodu požiaru v japonskej továrni na čipy Renesas. Následkami je prispôsobovanie automobilovej produkcie po celom svete naprieč celou branžou," dodala hovorkyňa VW Slovakia.