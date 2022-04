VW Slovakia plánuje ďalšie investície v hodnote vyše 500 miliónov eur

Bratislava 28. apríla (TASR) - Po aktuálnej investícii 400 - 500 miliónov eur do prípravy výroby prémiových modelov Škoda Superb a Volkswagen Passat plánuje bratislavská automobilka Volkswagen Slovakia ďalšie investície vo výške viac ako 500 miliónov eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Oliver Grünberg. Bližšie podrobnosti však neuviedol.



"Ako spoločnosť sme si zaslúžili dôveru koncernu a v tejto súvislosti padli rozhodnutia o pridelení ďalších projektov," povedal Grünberg. Spresniť výšku investície ani to, ktorých typov vozidiel sa bude investícia týkať, zatiaľ nechcel. "Bude to viac ako 500 miliónov eur," dodal.



Bratislavský Volkswagen Slovakia v minulom roku investoval do prípravy výroby nových typov vozidiel 100 miliónov eur a v tomto aj v budúcom roku budú investície ešte vyššie. V týchto dvoch rokoch by mala spoločnosť realizovať prevažnú časť investícií na prípravu výroby modelov Passat a Superb.