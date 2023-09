VW Slovakia rozširuje po 10 rokoch od spustenia produkcie lisovňu

Bratislava 28. septembra (TASR) - Bratislavský závod Volkswagen (VW) Slovakia sa pripravuje na výrobu nových modelov aj rozširovaním a prebudovávaním výrobných priestorov. Rozširovaním prechádza aj lisovňa, ktorá oslavuje desiate výročie od spustenia produkcie. Zároveň bol v Bratislave tento týždeň vylisovaný jubilejný 40-miliónty diel. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.



Spresnila, že vlastné karosárske diely si začal VW Slovakia lisovať presne pred desiatimi rokmi. Bratislava vtedy dostala jeden z najsilnejších lisov v koncerne. Doteraz vykonal hlavný lis viac ako 22 miliónov zdvihov, pomocou ktorých sa podarilo vylisovať 40 miliónov dielov. O prevádzku lisovne sa stará už celé desaťročie približne stovka vysoko kvalifikovaných zamestnancov.



Priblížila, že bratislavská lisovňa sa aktuálne rozprestiera na ploche viac ako 28.000 štvorcových metrov (m2). V súvislosti s novými projektmi prebieha jej rozširovanie o nové logistické plochy s dodatočnou rozlohou 21.000 m2.



Zdôraznila, že investícia do otvorenia lisovne dosiahla v roku 2013 približne 90 miliónov eur. Peniaze smerovali do výstavby haly a najmodernejších lisovacích technológií. Dnes sa tam lisuje pomocou 64 lisovacích nástrojov 104 dielov pre modely VW Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé a nové generácie modelov Volkswagen Passat a Škoda Superb. Ide o podstatnú časť karosárskych dielov, najmä vonkajšie povrchové diely, ako strechy, bočné diely, predné a zadné kapoty, blatníky, dvere, ako aj tzv. štruktúrové diely.



Pri lisovaní sa v závode podľa hovorkyne používajú na jednej linke oceľové aj hliníkové plechy. Odpad, ktorý vzniká pri lisovaní, sa dôkladne triedi priamo na výrobnej linke. Tento odpad sa v dodávateľskom podniku znova spracuje, takže sa môže opätovne vrátiť do výrobného procesu v pôvodnej kvalite. Používanie sekundárneho hliníka ušetrí až 95 % energie v porovnaní s výrobou primárneho hliníka. V lisovni sú nasadené aj ďalšie ekologické opatrenia, ktoré znižujú energetickú náročnosť výroby a šetria prírodné zdroje.



VW Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 7 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine. Volkswagen Slovakia je spolu so svojimi zamestnancami jedným z najväčších prispievateľov do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 5 miliárd eur.